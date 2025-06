Stellar Blade : Avec son portage PC, le jeu de Shift affiche sa meilleure version possible

Conditions de test : Nous avons joué à la version Steam de Stellar Blade pendant plus de 10 heures, sur un PC équipé d’un processeur AMD Ryzen 5 5600 6-Core 3.50 GHz, de 16 Go de RAM et d’une carte graphique AMD Radeon RX 6700 XT, en configuration élevée. Nous en avons également profité pour jeter un oeil au DLC Nikke: Goddess of Victory qui arrive le même jour que le portage PC.

Shift Up ne rate pas son entrée sur PC

Après avoir écumé les ruelles de Xion sur PS5, nous voici reparti pour un nouveau tour sur PC. Stellar Blade débarque ici dans sa forme la plus complète, qui englobe toutes les mises à jour sorties depuis l’année dernière sur la console de Sony. On a droit à un jeu mieux équilibré, avec un mode boss rush accessible dès le départ, un mode photo, et des tas de nano-combinaisons supplémentaires pour EVE, qui n’en manquait pourtant pas.

Ce qui nous intéressera surtout ici est de savoir si ce portage PC est aussi propre que ne l’était la version PS5. La démo nous donnait déjà de bons espoirs avec une introduction qui ne souffrait d’aucun grand souci technique et qui laissait entrevoir un bon travail de Shift Up, un an après la sortie console.

Une fois le jeu complet en mains, on se rend compte que ce bon sentiment perdure et que l’on est ici en face d’un portage de très haute qualité. Il suffit déjà d’aller faire un tour dans les options pour se rendre compte que le studio n’a pas fait les choses à moitié concernant les diverses technologies récentes. Outre le framerate débridé pouvant aller jusqu’à 240 images par secondes si vous avez le matériel (et les yeux) pour voir cela, on note que cette version met en place le support DLSS4 chez NVidia, avec du Nvidia Reflex en plus pour ne rien gâcher, tandis que AMD et son FSR 3 sont également de la partie.

D’excellentes options pour les PC les plus récents, qui trouveront ici des options à bidouiller pour un rendu plus net et surtout plus fluide, sans pour autant qu’il soit trop demandeur en ressources. Sur notre bécane, Stellar Blade affiche un rendu plus que propre avec un niveau de rendu très satisfaisant et un framerate relativement stable, sans aucune grosse chute. On retrouve aussi le support des écrans ultra-larges tandis que le jeu reste aussi compatibles avec les consoles portables comme le Steam Deck.

Le titre reste malgré tout plus agréable avec une DualSense à la main, qui est bien compatible avec cette version PC. D’autres manettes le sont aussi, mais avec une manette Xbox, l’affichage des touches à l’écran est chaotique et ne fonctionne pas bien, ce qui gênait pour le tutoriel et pour les diverses QTE. Un souci a priori réglé avec le dernier patch, mais on préférera donc se pencher sur la manette de Sony qui reste la meilleure pour profiter de ce Stellar Blade qui, rappelons-le, et bien édité par Sony Interactive Entertainment.

Que vaut le DLC NIKKE ?

Dans le même temps, nous avons pu tester le DLC en crossover avec le jeu mobile NIKKE, développé par le même studio. À première vue, il est assez similaire à celui en lien avec NieR Automata, avec quelques objets à trouver pour débloquer des tenues inédites. Néanmoins, ce contenu va cette fois-ci un peu plus loin en mettant en place des phases de shoot/TPS, qui sont à l’image du jeu mobile.

Pas de quoi justifier l’achat pour autant si l’on ne connait pas du tout le jeu dont cela est tiré (sauf si l’on est prêt à payer quelques costumes en plus), même si ces petits instants sont sympathiques. Shift Up a au moins fait l’effort de proposer un contenu qui change un peu les choses et qui fait un bon clin d’œil à son autre titre, plutôt que de simplement nous demander de ramasser des canettes pour enfiler des tenues.

Avec ce portage PC de Stellar Blade, Shift Up coche toutes les bonnes cases et sert sur un plateau d’argent la meilleure version de son jeu d’action. Un an d’attente valait donc bien la peine pour ce résultat, surtout avec tout le contenu supplémentaire que l’on y retrouve (et qui est aussi accessible sur PS5 via une mise à jour).