Steam va maintenant autoriser les jeux qui utilisent de l’IA générative

Avec plus de 14 000 jeux sortis au cours de l’année 2023, Steam contient tout et n’importe quoi. Des jeux AAA aux pépites indépendants en passant par des jeux plus conceptuels que personne ne connaît aux clones sans âme pompant toutes les idées d’autres titres plus populaires. Mais jusqu’ici, Valve mettait une barrière plus ou moins nette face aux jeux qui étaient conçus via de l’IA générative. Mais il a maintenant changé d’avis avec un nouveau règlement un peu plus souple à l’égard de ces productions controversées.