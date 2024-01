Plus de 14 000 jeux ont vu le jour sur Steam en 2023, un record

Il suffit de jeter un œil à Steam pour se rendre qu’il existe aujourd’hui bien trop de jeux qui ne se feront jamais connaître. La plateforme valide de nombreux projets, peu importe les personnes qui sont derrière ou les budgets accordés à ces jeux, à condition qu’ils n’enfreignent pas le règlement de Valve. Mais cette année 2023 a montré un accroissement de ce phénomène si l’on en croit les données fournies par SteamDB, qui indiquent que ce sont 14 535 jeux qui ont été publiés sur Steam lors de l’année passée.

Un record pour la plateforme, qui vient succéder à celui de l’année 2022 et ses 12 562 jeux, et qui n’est même pas comparables aux autres plateformes bien moins ouvertes. Selon Circana, la Switch est la console qui a eu le droit au plus grand nombre de jeux en 2023 avec 2 360 titres. On est donc loin des chiffres affichés par Steam.

Sur ces 14 535 jeux, combien auront été rentables ? Sans doute une infime partie, tandis qu’une grande partie de ces jeux n’a malheureusement jamais été remarquée. Trop de choix tue le choix ?

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) January 3, 2024