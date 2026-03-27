Sony augmente de 100 € le prix de la PS5 et de la PS5 Pro, voici les nouveaux tarifs

Sony se trompe de sens pour le prix de sa PS5

Il est déjà loin le temps où vous pouviez vous procurer une PS5 à moins de 400 €. Sony n’a pas hésité à être l’un des premiers à augmenter le prix de sa machine, et n’a pas non plus reculé lorsqu’il s’agissait de mettre en vente une PS5 Pro à un prix exorbitant. Mais il pousse le bouchon encore un peu plus loin aujourd’hui avec une nouvelle augmentation, et pas des moindres.

Sans donner de réelles justifications, même s’il précise que cela est en partie lié à la crise sur le marché de la RAM (et on peut parier que l’on paye aussi pour les récentes erreurs de stratégie du groupe), le constructeur indique sur le PlayStation Blog que tous ses modèles de PS5 seront désormais 100 € plus chers. Rappelons que le prix de la PS5 avait déjà augmenté de 50 € en 2022.

Voici les nouveaux tarifs conseillés de la PS5 en Europe, qui seront effectifs dès le 2 avril prochain :

PS5 : 649,99 €

: 649,99 € PS5 Digital Edition : 599,99 €

: 599,99 € PS5 Pro : 899,99 €

À ce stade, et avec énormément de cynisme, acheter l’une de ces machines aujourd’hui au tarif normal deviendrait presque un bon plan. Payer une PS5 standard 150 € de plus qu’en 2020 semble complètement aberrant, mais c’est malheureusement devenu la triste réalité du marché. Que dire de la PS5 Pro, déjà affichée à un prix très premium, qui devient encore plus inaccessible aujourd’hui.

Notons également que le PlayStation Portal a aussi droit à un peu d’inflation puisqu’il sera affiché au prix de 249,99 € dès le 2 avril, soit une augmentation de 30 €. Pour le moment, les autres accessoires ne sont pas concernés (il aurait été difficile de justifier l’augmentation d’une DualSense après tout).

Il y a en tout cas de quoi être très inquiet pour la prochaine génération de consoles, qui demandera sans doute un gros chèque à l’entrée. Le ras-le-bol est déjà total dans l’opinion publique, mais reste à voir comment cela se répercutera au niveau des ventes.