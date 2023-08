Starfield : Vous pourrez habiller votre Xbox Series X avec une façade aux couleurs du jeu

Relookez votre Xbox Series X

Si l’apparence de votre Xbox Series X ne vous convient plus, vous pourrez bientôt lui ravaler la façade. Microsoft dévoile aujourd’hui ses habillages fabriqués sur mesure avec des panneaux et un peu de tissu technique, qui iront se poser parfaitement sur votre console grâce à une fermeture velcro. Ces habillages ne devraient, a priori, pas causer de problèmes pour la ventilation si pour les différents ports de la console.

Deux modèles ont été présentés et sont déjà disponibles en précommande, à savoir un modèle Mineral Camo (une Artic Camo existe mais elle n’est pas affichée pour chez nous), aux couleurs de la manette Xbox du même nom (parfait si vous voulez le look complet), et un modèle Starfield.

On imagine que c’est ce dernier qui devrait être le plus prisé, et il est lui aussi à l’image de la manette Xbox vendue pour Starfield, avec une façade blanche et des petits schémas, agrémentée de quelques lignes de couleurs.

Prepping for some space exploration? Time to suit up! 🧑‍🚀🎮

‌

Announcing the Xbox Series X Console Wraps are here and made to perfectly fit your console! ‌ pic.twitter.com/KXirvvlmep — Xbox (@Xbox) August 21, 2023

Quand sortiront les habillages Xbox Series X ?

Si vous souhaitez vous procurer l’un de ces deux habillages, vous pouvez d’ores et déjà vous rendre sur le Microsoft Store. L’habillage Xbox Series X Starfield sortira le 18 octobre prochain (le 10 novembre pour le Mineral Camo), mais les précommandes sont désormais lancées.

Pour obtenir l’une de ces façades, il faudra compter 49,99 € exactement pour le modèle Starfield, et 44,99 € pour le modèle Mineral Camo.