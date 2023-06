Starfield : Manette, casque, collector… Où trouver tous les accessoires du jeu ?

Starfield a fait sensation lors de son Starfield Direct. Le RPG a plus que rassuré durant cette présentation, et devrait logiquement s’imposer comme le jeu Xbox le plus attendu de cette fin d’année. Bethesda et Microsoft savaient probablement que le jeu générerait autant d’enthousiasme, c’est pourquoi ils ont décidé de proposer une édition collector très onéreuse en précommande, ainsi qu’un casque et une manette en édition limitée qui sont quant à eux déjà disponibles. Voici où les trouver.