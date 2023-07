La PS5 Collector Marvel’s Spider-Man 2 et sa DualSense sont en précommande

Où précommander la PS5 Marvel’s Spider-Man 2 collector ?

On avait été prévenu, les précommandes pour la PS5 Collector Marvel’s Spider-Man 2 allaient ouvrir ce vendredi 28 juillet. Cependant, contrairement à l’édition collector du jeu (avec la figurine de Venom), cela n’est pas une exclusivité de la boutique officielle Sony. Vous pouvez donc très bien réserver votre nouvelle console en passant par vos revendeurs habituels ou tenter votre chance en magasin. Voici où précommander la PlayStation 5 édition limitée Marvel’s Spider-Man 2 :

Si vous souhaitez mettre la main dessus, on tient tout de même à vous prévenir et vous conseiller de ne pas trop tarder : il s’agit d’une édition limitée et connaissant l’engouement autour de la licence, il est fort probable que celle-ci parte assez vite. Cependant, nous n’avons aucune information concernant l’état des stocks et le nombre de tirages. Vous pouvez donc très bien précommander chez un revendeur où le paiement ne se fait qu’à la préparation de la commande.

Où précommander la DualSense Marvel’s Spider-Man 2 ?

La DualSense est également disponible à la vente séparément. Vous pouvez donc très bien profiter de la manette sans avoir à passer par le pack. Celle-ci sortira à la même date et ouvre également ses précommandes aujourd’hui. Voici où vous pouvez la précommander dès maintenant :

Où précommander les façades Spider-Man ?

On a tendance à l’oublier mais il y aura également des façades aux couleurs du jeu qui seront vendues. Cela vous permettra de changer celle que vous avez actuellement et de personnaliser votre machine sans être obligé de racheter une console à plein tarif. Il y aura une façade pour l’édition classique et une façade pour l’édition digitale.

Contenu du pack PS5 Marvel’s Spider-Man 2

Le Pack va regrouper :

Une console PlayStation 5 de 825 Go avec lecteur de disque

Une DualSense édition limitée

Un code de téléchargement pour Marvel’s Spider-Man 2

Et bien sûr, les traditionnels à-côtés avec le câble d’alimentation, le socle, le câble HDMI, le câble USB et les bonus de précommande du titre.

Date de sortie et prix de la PS5 Collector

Pour rappel, cette console PlayStation 5 édition limitée Marvel’s Spider-Man 2 ainsi que la DualSense seront disponibles le 1er septembre 2023. A noter que le code de téléchargement donne bien sûr accès au jeu à son lancement mais pas avant. Marvel’s Spider-Man 2 est quant à lui prévu le 20 octobre 2023 en exclusivité PS5. On vous en reparlera en détail à sa sortie.

Voici les prix officiels :

PS5 Collector : 659.99€

: 659.99€ DualSense : 79.99€

: 79.99€ Façade : 64.99€

: 64.99€ Façade Digitale : 64.99€

Images de la PS5 Collector et façades

Images de la DualSense