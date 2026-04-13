Pete Hines revient sur son départ de Bethesda en pointant du doigt Microsoft « qui n’est ni authentique ni sincère »

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Avant Activision-Blizzard, Microsoft avait déjà effectué une acquisition majeure en s’emparant de Bethesda. Un rachat qui a lui aussi fait couler beaucoup d’encre et qui a bouleversé la structure de l’éditeur, jusqu’à aboutir au départ de certaines figures historiques de l’entreprise. Pete Hines en faisait partie. Celui qui était à la tête du marketing chez Bethesda est parti en 2023 en plein rachat d’Activision, et si l’on en croit certains documents du procès de cette acquisition, il n’était pas tout à fait en accord avec la gestion de l’éditeur par Microsoft. Ce qu’il réaffirme aujourd’hui dans une interview chez le journaliste Kirk McKeand.

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