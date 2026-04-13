Pete Hines revient sur son départ de Bethesda en pointant du doigt Microsoft « qui n’est ni authentique ni sincère »

L’ancien cadre de Bethesda n’a pas aimé la direction prise par Microsoft

Pete Hines en a gros. Pendant le procès pour le rachat d’Activision, il avait déjà montré son incompréhension face à la stratégie de Microsoft, qui voulait conserver l’aspect multiplateforme d’un Call of Duty quand les jeux de Bethesda n’y avaient pas droit. Bien évidemment, ça, c’était avant le virage multiplateforme du constructeur, qui a récemment publié Starfield sur PS5.

Dans cette nouvelle interview, il revient une nouvelle fois sur son départ en montrant qu’il n’était visiblement pas très à l’aise avec la prise de pouvoir de Microsoft :

« Je restais là-bas parce que cet endroit avait encore besoin de moi. J’en suis arrivé à un point où, oui, ils avaient besoin de moi, et je me sentais impuissant à faire ce que je pensais nécessaire pour bien gérer cet endroit, protéger ces personnes, préserver ce que nous avions bâti avec tant d’efforts : un studio de développement et d’édition de jeux vidéo incroyablement efficace et performant. Et quand je me suis retrouvé incapable d’accomplir ce que j’estimais être mon rôle dans cet endroit […] quand j’ai vu comment il se dégradait, se désagrégeait, et franchement, était maltraité, abusé, appelez ça comme vous voulez, je me suis dit que je ne pouvais pas rester là à regarder ça se produire sous mes yeux. »

Des propos assez forts qui sont le fruit d’un inconfort qui a duré pas mal de temps pour Pete Hines, au point où chaque report de Starfield devenait un calvaire pour la santé mentale de Hines :

« À chaque fois que Todd [Howard] repoussait Starfield, je me disais : « putain, je suis encore là pour huit mois ». Et Todd était le seul à le savoir. C’est une autre raison pour laquelle je l’admire. Il a été là pour moi quand j’étais au bout du rouleau, il m’a aidé à traverser cette épreuve et à m’en sortir sans que je perde la raison. »

La transition sous la direction de Microsoft s’est donc mal passée de son côté, et encore aujourd’hui, il n’est pas tendre avec son ancien employeur :

« Et pour être honnête, je pense toujours que Bethesda fait partie de quelque chose qui n’est ni authentique ni sincère. Et cela ne devrait pas vous surprendre. »

Au moins, le message est clair.