Le dernier DLC de Starfield n’est pas doublé en français comme le reste du jeu, une situation qui se répète chez Xbox

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La montée de l’IA générative dans l’industrie remet déjà en question beaucoup d’emplois, et celles et ceux qui se trouvent être particulièrement touchés sont les artistes du doublage. Notamment en France, où l’on voit depuis ces derniers mois que les jeux gérés par Xbox/Microsoft n’ont plus le droit à une VF en bonne et due forme. Cela se répercute sur World of Warcraft, mais aussi sur d’autres jeux à venir comme Forza Horizon 6, et même pour des DLC de jeux pourtant traduits en français.

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Date de sortie : 06/09/2023

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