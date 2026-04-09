Le dernier DLC de Starfield n’est pas doublé en français comme le reste du jeu, une situation qui se répète chez Xbox

Le bras de fer entre les artistes français et Microsoft continue

Lorsque Starfield s’est mis à jour ce 7 avril dernier, la communauté a pu découvrir le DLC Terran Armada qui permettait de découvrir une nouvelle aventure au sein du titre chapeauté par Bethesda. Une mauvaise surprise attendait cependant le public français habitué à la VF du jeu, puisque les lignes de dialogues du DLC ne sont pas doublées dans notre langue, contrairement au reste du jeu.

Nos confrères de Xboxygen ont vérifié la fiche Steam du DLC pour voir que la mention d’un doublage français était cependant présente, mais elle a été retirée le 8 avril, le lendemain de la sortie du jeu. Ce qui laisse sous-entendre que cette VF était bien prévue, mais n’a pas pu se concrétiser, tandis que sa mention a été retirée bien trop tardivement.

Cela fait en réalité suite à une mauvaise gestion de Microsoft sur le dossier de la VF dans ses jeux, qui a récemment ajouté une clause dans ses contrats qui ne fournit pas assez de protections contre l’utilisation des voix par l’IA générative pour entraîner cette dernière. Par conséquent, les artistes refusent de signer des accords avec Microsoft tant que celui-ci ne changera pas de fusil d’épaule. On a récemment pu voir que la fiche Steam de Gears of War: E-Day affichait une VF, laissant l’espoir que le constructeur accepte enfin les revendications des artistes. À moins que cette mention sur Steam soit fausse, comme c’était le cas pour le DLC de Starfield.