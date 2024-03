Star Ocean: The Second Story R s’offre une mise à jour avec plein de nouveautés

Square Enix nous a montré qu’il savait redonner vie à ses classiques d’antan de plusieurs manières. Un très spectaculaire, avec Final Fantasy VII Rebirth, et une plus nostalgique avec Star Ocean: The Second Story R, qui ne veut surtout pas perdre le charme de l’original tout en rendant malgré tout le jeu plus moderne. Dans les deux cas, c’est réussi, et si Star Ocean: The Second Story R fait un peu moins de bruit aujourd’hui, il est toujours chouchouté par son éditeur et son studio, qui viennent d’ailleurs de sortir une mise à jour majeure pour le jeu.