De nombreuses années plus tard, le second épisode de la série de JRPG de Tri-Ace refait surface : avec Star Ocean The Second Story R, Square Enix remet au goût du jour l’un des épisodes les plus marquants de la série. Après un The First Departure R décevant, on avait de quoi se méfier. Mais finalement, ce retour est fait en bonnes et dues formes, avec un remake convaincant et des nouveautés appréciables. Quelques défauts certes, mais l’on vous explique pourquoi il vaut le coup dans cette vidéo.

Star Ocean The Second Story R est maintenant disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Switch. Une version physique est bien commercialisée chez la plupart des revendeurs.