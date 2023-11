Guide Star Ocean The Second Story R

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Star Ocean The Second Story R. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ Star Ocean The Second Story R

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Star Ocean The Second Story R. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Star Ocean The Second Story R

Star Ocean: The Second Story R est un remake du RPG Star Ocean: The Second Story, initialement sorti sur PlayStation en 1998, puis sur PSP en 2008 avec Star Ocean The Second Evolution. Le jeu est connu pour son mélange unique de science-fiction et de fantasy, offrant une expérience unique avec une esthétique 2.5D qui fusionne des personnages en pixels 2D avec des environnements en 3D. Cette refonte graphique permet de moderniser le jeu tout en restant fidèle à l’esprit de l’original.

Quand et où sort Star Ocean The Second Story R

Star Ocean: The Second Story R est sorti le 2 novembre 2023. Le jeu est disponible sur PC via Steam, ainsi que sur les consoles PlayStation et Nintendo Switch.

Puis-je choisir différents protagonistes dans Star Ocean The Second Story R ?

Oui, le jeu vous permet de choisir entre deux protagonistes, Claude ou Rena. Cela vous permet de vivre l’histoire sous un point de vue différent.

Y a-t-il une démo disponible pour Star Ocean The Second Story R ?

Une version démo est disponible gratuitement, permettant aux joueurs de vivre les premières heures du jeu.

Quels sont les différents niveaux de difficulté dans Star Ocean The Second Story R ?

Le jeu propose trois niveaux de difficulté : Terre (Facile), Galaxie (Normal) et Univers (Difficile), chacun ajustant le combat et d’autres aspects du jeu en conséquence.

Quelles compétences dois-je améliorer en début de jeu dans Star Ocean The Second Story R ?

Prioriser certaines compétences et habiletés dès le début peut vous donner un avantage dans les combats. Investissez vos points dans des compétences offrant des bonus passifs et correspondant à la classe d’un personnage (intelligence et réduction du temps de lancement des sorts pour les mages par exemple).

Comment fonctionne le recrutement de personnages dans Star Ocean The Second Story R ?

Le jeu offre une fonctionnalité de recrutement de personnages qui permet aux joueurs de former une équipe avec les personnages rencontrés, chacun ayant des capacités uniques. Il n’est cependant pas possible de tous les obtenir en une partie. Certains sont d’ailleurs inédits à Claude et Rena.

Quelles sont les différences de version dans Star Ocean The Second Story R ?

Le remake a été entièrement reconstruit avec des mises à jour depuis le remake Second Evolution, présentant des graphismes en 2.5D et d’autres améliorations de gameplay.

Y a-t-il des éléments manquables dans Star Ocean The Second Story R ?

Oui, il existe certains éléments et quêtes qui peuvent être manqués s’ils ne sont pas complétés au bon moment ou sous certaines conditions.

Quelle est la meilleure configuration de groupe dans Star Ocean The Second Story R ?

La meilleure configuration de groupe peut varier selon votre style de jeu, mais il est préférable d’opter pour deux personnages se battant au corps à corps et deux mages. Il est fortement conseillé de conserver Rena dans votre équipe puisqu’elle est soigne efficacement.

Quels changements de gameplay y a-t-il dans Star Ocean The Second Story R ?

La version remastérisée comprend de nombreuses additions et améliorations de gameplay, telles qu’un système de compétences complexe et de nouvelles mécaniques :

Des formations offrant des bonus passifs

Un système de break pouvant paralyser les ennemis durant un court instant

Un système de contre en appuyant sur la touche esquive au bon moment

Comment fonctionnent les Actions Privées dans Star Ocean The Second Story R ?

Les Actions Privées sont des événements basés sur l’histoire qui peuvent être déclenchés à certains points du jeu, affectant les relations entre personnages et les résultats. Appuyez sur la touche correspondant et cherchez des icônes dans les villes pour déclencher ces courtes histoires.

Où acheter Star Ocean The Second Story R au meilleur prix ?

Collector

Il existe bel et bien une édition collector pour Star Ocean The Second Story R, qui a malheureusement été rapidement en rupture de stock. Elle regroupe :

La bande-son en physique

Un artbook de 40 pages

Le jeu en physique

Une collection de mini-plaques en acrylique

Une boîte collector

