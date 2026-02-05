The Adventures of Elliot: The Millennium Tales – Le sympathique Action-RPG en HD-2D arrivera en juin prochain avec une belle édition collector

Le petit JRPG de l’été ?

Développé par la Team Asano, l’équipe à l’origine de Octopath Traveler ou encore Bravely Default, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales propose une aventure mêlant action en temps réel et exploration, un peu à la manière des vieux Ys de Falcom sur PSP.

L’histoire nous plonge dans un monde nommé Philabieldia, un continent sauvage envahi par des tribus de bêtes et où l’humanité ne survit plus qu’au sein d’une unique cité fortifiée. On y incarne Elliot, un jeune aventurier accompagné de sa compagnonne féérique Faie, qui part explorer d’antiques ruines mystérieuses découvertes au-delà des murs protecteurs et finit par se lancer dans un périple qui traverse aussi bien l’espace que le temps.

Côté gameplay, Elliot offre des combats dynamiques en temps réel avec la possibilité d’utiliser sept types d’armes différentes (épée, arc, chaînes, faucilles, etc.) personnalisables via un système de magilithe qui modifie leurs effets. Faie joue également un rôle stratégique en nous aidant au combat, en récupérant des objets difficiles à atteindre ou en résolvant des énigmes. De plus, elle peut être contrôlée en mode coopération par un second joueur.

Une sublime (mais coûteuse) édition collector pour les plus chanceux

Disponible exclusivement sur la boutique de Square Enix au prix de 239,99€, la Collector’s Edition du titre comprend :

une copie du jeu sur PS5, Xbox Series ou Switch 2

un code pour la Digital Deluxe Upgrade

la bande originale du jeu via plusieurs CD

une horloge à poser de style diorama à l’effigie de Faie et de la « Porte du temps ».

Nous avons également droit à la jaquette définitive du jeu qui nous rappelle que nous aurons bien « une Game Key Card » pour la version Switch 2.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales sortira donc le 18 juin prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC.