La série Kingdom Hearts se refait une santé sur Steam suite aux annonces autour de Kingdom Hearts IV et à une grosse promo

De nouveaux maîtres de la Keyblade se lancent dans l’aventure

Depuis ce week-end, on remarque que Kingdom Hearts 1.5+2.5 Remix s’est hissé dans le top des meilleures ventes du moment sur Steam (à la septième place). Un regain d’intérêt qui se remarque aussi via les chiffres de SteamDB, où l’on peut voir que cette compilation a presque à nouveau atteint son pic de personnes connectées simultanément (plus de 10 000).

Si l’on a envie de croire que la dernière bande-annonce de Kingdom Hearts IV est le moteur derrière cette recrudescence, il n’est sans doute qu’un petit rouage dans cette affaire. Disons plutôt que même si cet épisode a permis de faire les gros titres un peu partout, le public s’est probablement surtout laissé convaincre par une gigantesque promotion sur Steam pour toute la série. Vous pouvez en effet vous procurer tous les épisodes (sauf Melody of Memory) pour seulement 29,99 €, ce qui est une excellente affaire pour celles et ceux qui veulent découvrir la série.

Qu’importent les raisons, c’est une bonne nouvelle pour Square Enix, dans la mesure où cela va permettre d’étendre le public potentiel visé par Kingdom Hearts IV lors de sa sortie en 2027. On voit ici un schéma qui commence à se répéter pour l’éditeur, puisqu’il est arrivé la même chose avec Final Fantasy VII Remake et Rebirth, qui se sont récemment bien vendus avec l’aide d’une promotion qui permet maintenant à Revelation de viser plus de monde.