Splitgate 2 est dans un si mauvaise situation qu’il retourne en bêta, tandis que Splitgate 1 ferme ses portes

Pas si great again

Le mois dernier, des licenciements ont été annoncés chez 1047 Games face aux mauvais résultats de Splitgate 2. Ce n’était malheureusement que le commencement, puisque de nouveaux départs sont à noter aujourd’hui, avec 45 personnes licenciées (28% des effectifs), comme nous l’apprend IGN. Dans la foulée, 1047 Games indique que Splitgate 2 va retourner en bêta, seulement deux mois après son lancement.

Le studio justifie cette décision en voulant retravailler complètement le jeu suite aux retours de la communauté. Le PDG Ian Proulx admet que le jeu ne répond pas aux attentes en raison de nombreux problèmes :

« On ne dirait pas que le jeu est déjà lancé, comme on voudrait le faire croire, et c’est ce qu’on a dit. On dirait une bêta. Il y a encore des bugs. Il manque des fonctionnalités – bien sûr, tous les jeux ne sont pas obligés de les avoir directement – mais certaines choses devraient figurer dans un produit fini. Il y a trop de bugs, et on est en train de tout remettre à zéro. »

Le studio va maintenant s’atteler à mettre en place un classement et une meilleure progression dans le jeu, ainsi que plus de portails et des ajustements concernant les modes de jeu. Le titre sera toujours jouable pendant sa période de bêta et aura toujours droit au Chapitre 3 promis précédemment. Globalement, Proulx indique que la communauté veut retrouver ce qu’elle a aimé dans le premier Splitgate.

Ce qui est une drôle de chose à dire quand 1047 Games ferme les serveurs du premier Splitgate au même moment. Les serveurs du jeu devraient fermer leurs portes dans moins d’un mois, et le studio dit vouloir explorer des options pour des modes hors-ligne, tout en intégrant une expérience au sein de Splitgate 2 qui sera très proche du premier jeu. Proulx indique que maintenir ce jeu en vie coûtait au stuidio des centaines de milliers de dollars, tandis que tous les efforts devaient se concentrer sur la suite.

Voir un titre retourner en phase de bêta après son lancement n’est jamais vraiment bon signe, et le peu d’exemples que l’industrie a pu nous offrir à ce sujet (Crucible chez Amazon) ne laisse pas beaucoup d’espoir quant à un vrai retour de Splitgate 2. Ce retour en arrière pourrait durer jusqu’au début de l’année 2026, selon les dires du studio, qui promet un grand retour par la suite.