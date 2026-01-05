Après un second départ et un changement de nom, Splitgate 2 a du mal à retrouver son public

Sur Steam, le jeu n’attire pas les foules

Même avec des évaluations plutôt positives sur Steam, Splitgate: Arena Reloaded ne semble pas attirer les foules. Le jeu a été relancé il y a de cela deux semaines, et on aurait pu croire que cette renaissance allait attirer du monde, mais le public semble être définitivement passé à autre chose.

Il suffit d’aller jeter un œil à la fréquentation du jeu sur Steam pour se rendre compte que Splitgate: Arena Reloaded n’est aujourd’hui pas très peuplé. Avec des pics à moins de 1 000 personnes au quotidien sur le titre, on ne peut pas dire que le succès soit au rendez-vous, surtout pour un jeu qui est disponible en free-to-play. Reste le marché des consoles pour sauver un tant soit peu le jeu, mais si la version PC attire aussi peu de monde, il y a de fortes chances pour que la situation soit assez similaire sur les consoles PlayStation et Xbox.

Le studio veut tout de même voir le verre à moitié plein et a déclaré le 24 décembre dernier que 150 000 personnes ont essayé cette nouvelle version du jeu, et avait partagé une première feuille de route avec une mise à jour à venir en janvier, qui apportera un nouveau mode et une map inédite. Reste à savoir si cela sera assez pour reconstruire une communauté, ce qui est loin d’être gagné.