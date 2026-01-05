Après un second départ et un changement de nom, Splitgate 2 a du mal à retrouver son public

1047 Games a fait un grand mea culpa suite au lancement de Splitgate 2 et a œuvré pendant de longs mois pour retravailler les bases de cette suite. Au point d’en changer le nom, avec un rebranding qui a eu lieu le mois dernier et qui devait marquer le coup d’envoi d’une seconde vie pour l’arena-shooter. Mais il est bien difficile de se rattraper après un premier départ mitigé, et c’est ce que le studio apprend aujourd’hui dans la douleur.

