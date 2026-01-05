Après un second départ et un changement de nom, Splitgate 2 a du mal à retrouver son public
Rédigé par Jordan
1047 Games a fait un grand mea culpa suite au lancement de Splitgate 2 et a œuvré pendant de longs mois pour retravailler les bases de cette suite. Au point d’en changer le nom, avec un rebranding qui a eu lieu le mois dernier et qui devait marquer le coup d’envoi d’une seconde vie pour l’arena-shooter. Mais il est bien difficile de se rattraper après un premier départ mitigé, et c’est ce que le studio apprend aujourd’hui dans la douleur.
Sur Steam, le jeu n’attire pas les foules
Même avec des évaluations plutôt positives sur Steam, Splitgate: Arena Reloaded ne semble pas attirer les foules. Le jeu a été relancé il y a de cela deux semaines, et on aurait pu croire que cette renaissance allait attirer du monde, mais le public semble être définitivement passé à autre chose.
Il suffit d’aller jeter un œil à la fréquentation du jeu sur Steam pour se rendre compte que Splitgate: Arena Reloaded n’est aujourd’hui pas très peuplé. Avec des pics à moins de 1 000 personnes au quotidien sur le titre, on ne peut pas dire que le succès soit au rendez-vous, surtout pour un jeu qui est disponible en free-to-play. Reste le marché des consoles pour sauver un tant soit peu le jeu, mais si la version PC attire aussi peu de monde, il y a de fortes chances pour que la situation soit assez similaire sur les consoles PlayStation et Xbox.
Le studio veut tout de même voir le verre à moitié plein et a déclaré le 24 décembre dernier que 150 000 personnes ont essayé cette nouvelle version du jeu, et avait partagé une première feuille de route avec une mise à jour à venir en janvier, qui apportera un nouveau mode et une map inédite. Reste à savoir si cela sera assez pour reconstruire une communauté, ce qui est loin d’être gagné.
