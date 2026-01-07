Splitgate Arena Reloaded : Le studio s’exprime sur le manque de joueurs sur Steam et tente d’être confiant

Effet Streisand, tout ça…

Depuis quelques jours, Splitgate Arena Reloaded fait surtout parler de lui car ses chiffres de fréquentation sur Steam ont été mis en avant dans la presse. Malgré son changement d’identité et son nouveau lancement, le jeu ne semble pas parvenir à attirer beaucoup de monde sur PC, et ce malgré un modèle free-to-play. Un fait qui est aujourd’hui le sujet d’un nouveau communiqué de 1047 Games.

Le studio a en effet choisi de prendre la parole sur ces chiffres, non pas pour faire une introspection (alors qu’il aurait aussi pu ne pas réagir à ce sujet), mais pour nous dire qu’ils ne sont pas totalement représentatifs :

« Les chiffres Steam ne reflètent pas le plaisir de jeu. Ils ne montrent qu’une donnée, sur une plateforme. Ils ne donnent pas une image complète ni une idée précise de l’expérience de jeu, et ils ne rendent absolument pas compte de la communauté qui contribue activement à façonner Arena Reloaded (y compris les contenus à venir comme Arena Royale). Ces six derniers mois, nous avons entièrement reconstruit Splitgate car nous croyons en ce jeu, en notre équipe et en notre communauté. L’équipe de 1047 reste déterminée à offrir la meilleure version possible de Splitgate. À notre incroyable communauté : merci. Vos retours et votre passion ont aidé à faire d’Arena Reloaded un meilleur jeu. À tous ceux qui n’ont pas encore joué : Arena Reloaded est gratuit, le gameplay est meilleur que jamais… De nombreuses personnes passionnées ont travaillé très dur dessus. »

Et il y a du vrai là-dedans. Les chiffres Steam restent un indicateur, et les performances du jeu sont peut-être meilleures sur consoles, tandis que les avis récoltés sur la plateforme de Valve sont plutôt bons. Mais il n’est pas tellement question d’un jugement de valeur ici et la qualité du jeu n’a pas été remise en cause. Si se baser uniquement sur les chiffres Steam offre un tableau incomplet, force est de constater qu’il s’agit là de la plateforme de prédilection pour un arena-shooter. Tandis que voir un free-to-play récemment relancé avec une énorme mise à jour attirer aussi peu de monde sur Steam montre qu’il y a sans doute un problème ici, qu’il ne faudrait pas ignorer de la sorte.