Crucible, le jeu d’Amazon, repasse en bêta quelques semaines après sa sortie

Lorsque Amazon s’est lancé dans le grand bain des jeux vidéo, on s’attendait à ce que le géant américain fasse un peu plus de bruit. Malgré ses imperfections, Crucible, premier gros jeu brandé Amazon Studios, avait un potentiel intéressant à exploiter, mais le manque de communication autour du jeu a visiblement été fatal.

Reculer (très loin) pour mieux sauter

Face au manque d’engouement autour du titre, et une communauté de plus en plus petite, Amazon a pris une décision extrêmement rare dans le milieu, pour ne pas dire unique. Crucible va en effet repasser en bêta fermée, alors que le titre était pourtant sorti officiellement il y a quelques semaines.

Un retropédalage qui ne mettra pas en cause la roadmap des développeurs publiée il y a quelques temps, ni le fait que les joueurs puissent continuer leur progression. En somme, rien ne devrait changer si ce n’est du côté des développeurs, qui prendront beaucoup en compte les retours des joueurs en jouant avec eux pour effectuer des changements plus rapides.

La durée de cette nouvelle bêta fermée n’a cependant pas été indiquée. On suppose que Crucible finira par revenir plus fort un jour ou l’autre avec une nouvelle sortie, et un peu plus d’efforts de la part d’Amazon pour le mettre en avant.