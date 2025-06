Splitgate 2 ne fonctionne pas comme prévu et 1047 Games annonce des licenciements

Le modèle économique du jeu est pointé du doigt

Avec une réception plutôt moyenne du jeu sur Steam, Splitgate 2 fait parler de lui, mais pas qu’en bien. Derrière les bonnes idées et le discours plus que maladroit de son réalisateur, c’est aussi le modèle économique et ses microtransactions très importantes qui sont sur toutes les lèvres. Difficile de se remettre d’un faux départ pour un FPS du genre, et le studio 1047 Games se retrouve aujourd’hui en difficulté.

Sur LinkedIn, il est annoncé que plusieurs employés ont été renvoyés, tandis que les patrons prennent quelques-unes de leurs responsabilités (il faut l’avouer, c’est si rare) en ne recevant plus de salaire le temps que le studio traverse cette mauvaise passe :

« Aujourd’hui, nous nous séparons d’un petit groupe de précieux membres de l’équipe 1047 Games. Nous continuons de perfectionner l’expérience de jeu de Splitgate 2 en réponse aux retours de la communauté, et nous réorientons nos ressources pour créer le meilleur jeu possible pour nos joueurs. Nous sommes tristes de voir nos coéquipiers partir et nous travaillons activement à les aider à trouver de nouvelles opportunités. De plus, nos cofondateurs Ian Proulx et Nick Bagamian ont choisi de ne pas percevoir de salaire, le temps que nous nous occupions de la prochaine phase du projet. Merci à tous ceux qui ont contribué à notre développement ; nous sommes tristes de vous dire au revoir et nous ne serions pas là sans vous. »

Une situation qui aurait pu malgré tout être évitée. Reste à voir si le studio saura effectuer les changements nécessaires pour redresser la barre ou si Splitgate 2 est d’ores et déjà condamné.