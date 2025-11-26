Après être retourné en bêta, Splitgate 2 sortira pour la deuxième fois en décembre

Une deuxième (et dernière) chance pour le shooter

Le studio a proposé le week-end dernier un dernier playtest important censé apporter les derniers correctifs à Splitgate 2 avant d’entrevoir une ressortie. 1047 Games estime aujourd’hui que son shooter est prêt pour refaire parler de lui, et annonce ainsi que la (deuxième) bêta du jeu prendra fin dès le 4 décembre prochain.

À partir de cette date, les Battle Pass et votre rang saisonnier sur le jeu vont disparaitre, afin de laisser place à une version plus complète du jeu. Celle-ci n’a pas encore de date de sortie précise, mais le studio nous promet que le nouveau lancement de Splitgate 2 aura lieu dans le courant du mois de décembre, au lieu du début d’année 2026 comme cela avait pu être indiqué par le passé. On ignore donc pendant combien de jours les serveurs du jeu seront inactifs.

Il ne reste plus qu’à savoir si le public est prêt à laisser une deuxième chance au jeu. Rappelons que le studio a licencié un peu moins d’un tiers de ses effectifs l’été dernier suite à l’échec du jeu, et que cette ressortie intervient dans un marché encore plus saturé que lorsque la première version de Splitgate 2 est sortie.