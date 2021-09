Splitgate

Splitgate est un FPS disponible en free-to-play qui se déroule dans un univers de science-fiction. Le titre a la particularité de s'inspirer grandement de plusieurs jeux pour offrir un mélange entre Halo et Portal, où les participants s'affrontent dans des arènes à l'aide d'armes à feu et avec la possibilité d'ouvrir des portails pour se téléporter rapidement, ou viser des ennemis à travers ces derniers. Plusieurs modes de jeux sont proposés et il est possible de s'affronter en crossplay, peu importe la plateforme sur laquelle on joue, le tout avec une vingtaine de cartes au lancement.