Splitgate 2 sera relancé le 17 décembre, mais sous un autre nom, Splitgate: Arena Reloaded

1047 Games va tenter le tout pour le tout avec Splitgate 2. Le studio espérait donner un nouveau souffle aux FPS avec son titre, mais il s’est pris les pieds dans le tapis dès son lancement au point d’être contraint de repasser son jeu en bêta. Celle-ci a pris fin hier, et le studio peut maintenant nous dire quand Splitgate 2 va revenir. Enfin, pas Splitgate 2, mais Splitgate: Arena Reloaded.

Jaquette de Splitgate: Arena Reloaded
Splitgate: Arena Reloaded
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one

Date de sortie : 17/12/2025

