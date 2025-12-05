Splitgate 2 sera relancé le 17 décembre, mais sous un autre nom, Splitgate: Arena Reloaded

Nouveau nom, nouveau look

Ne l’appelez plus Splitgate 2, étant donné que 1047 Games a jugé bon de modifier le titre du jeu pour mieux signifier ce nouveau départ. L’arena-shooter sera relancé sous le titre de Splitgate: Arena Reloaded, qui veut réunir tout ce que Splitgate premier du nom et sa suite faisaient de bien.

Il revient ainsi sous la forme d’un free-to-play, débarrassé de certaines choses comme les factions et des capacités, et embarque un nouveau système de progression, avec 5 nouvelles cartes et 6 maps relookées pour l’occasion. Bref, une sorte de retour aux sources qui se veut être plus proche de ce que la communauté aimait dans le premier épisode. Toutes les modifications et nouveautés sont à retrouver sur le site officiel.

Josh Watson, qui a auparavant travaillé sur Rocket League, est venu à la rescousse du studio après l’échec de Splitgate 2 et s’exprime sur ce renouveau qui a demandé plusieurs mois, et le soutien de la communauté :

« Splitgate a toujours été un hommage aux jeux de tir en arène auxquels nous jouions en grandissant. Nous avons travaillé d’arrache-pied pour reconstruire le jeu de A à Z, en reprenant le meilleur de Splitgate 1 et Splitgate 2, en supprimant ce qui ne fonctionnait pas et en peaufinant ce qui fonctionnait. »

Splitgate: Arena Reloaded est maintenant prévu pour le 17 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.