Le jeu multijoueur de Quantic Dream, Spellcasters Chronicles, se lance timidement en accès anticipé

Le début d’une aventure périlleuse pour le studio

Pour rappel, Spellcasters Chronicles est un jeu en équipes de 3vs3 dynamique où l’on incarne des lanceurs de sorts capables de voler partout à travers le terrain en lançant de nombreuses magies, tout en invoquant des créatures pour combattre à leurs côtés.

En se lançant en accès anticipé, Quantic Dream veut maintenant recueillir les retours de la communauté pour améliorer le système de jeu et sa profondeur, tout en mettant régulièrement à jour le titre avec du nouveau contenu. Gregorie Diaconu, réalisateur du jeu, déclare :

« Dès le début, nous avons pensé Spellcasters Chronicles comme un jeu qui évolue grâce à l’expérimentation et à l’itération. Avec l’accès anticipé, nous ouvrons le Workshop à tout le monde. Il ne s’agit pas d’une phase de lancement traditionnelle, mais d’un espace de collaboration active. Nous allons au-delà de la validation technique pour nous plonger dans les couches plus profondes de la conception : affiner l’équilibre, développer les mécanismes et tester de nouvelles idées en étroite collaboration avec nos joueurs. Leurs commentaires ne serviront pas seulement à ajuster des chiffres, ils influenceront les priorités, façonneront de nouveaux contenus et aideront à orienter la direction du jeu. Cette phase n’est que le début d’un long parcours que nous avons hâte de bâtir ensemble. »

Une première feuille de route a ainsi été partagée pour préciser l’arrivée d’une mise à jour pour le chat vocal, d’un mode classé de meilleure facture ou encore de nouveaux sorts. Une nouvelle arène (Kamazad) et un lanceur de sorts inédit (Technomancer) arriveront par exemple dès ce printemps.

Un lancement en catimini

Mais ça, ce sont les plans prévus à l’instant T. Le plus important pour Specllcaster Chronicles est maintenant de consolider une base active de personnes, même si elle n’est pas immense. Et pour l’instant, il faut bien reconnaitre qu’elle ne l’est pas : lors de son lancement hier, le jeu n’a obtenu qu’un pic à moins de 900 connexions sur Steam (ce qui est tout de même plus que ce que fait Highguard aujourd’hui, si l’on veut voir les choses du bon côté).

Une faible performance qui s’explique par plusieurs facteurs, comme le manque de vraie publicité pour le jeu, ou encore une trop forte concurrence. Hier, beaucoup de monde a participé au lancement de la dernière bêta de Marathon, tandis que des milliers de personnes se sont ruées sur Resident Evil Requiem ces dernières heures. La date de lancement n’a certainement pas joué en la faveur de Quantic Dream. Reste à voir si la tendance peut maintenant s’inverser malgré des premiers retours mitigés, ce qui parait assez difficile dans un marché aussi tendu que celui-ci.