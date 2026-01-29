Spellcasters Chronicles (Quantic Dream) lance sa deuxième bêta fermée, un mois avant le début de son accès anticipé

Une nouvelle map à découvrir

Cette seconde bêta de Spellcasters Chronicles ouvre donc aujourd’hui et sera disponible jusqu’au 2 février prochain à 10 heures du matin. Elle a pour but de montrer tous les changements qui ont été effectués depuis la première bêta, Quantic Dream précisant avoir pris en compte de nombreux retours, comme le précise Gregorie Diaconu, réalisateur du projet :

« La deuxième bêta fermée marque un nouveau chapitre important pour Spellcasters Chronicles. L’ouverture du premier portail vers Ashkenon nous a beaucoup appris, non seulement sur nos systèmes, mais aussi sur la façon dont les joueurs se déplacent, expérimentent et s’expriment dans lejeu. Cette deuxième bêta nous permet de tirer les enseignements de la première et de les réintégrer dans l’expérience, en renforçant les performances, en affinant le gameplay et en élargissant le chaos magique avec de nouveaux sorts, des invocations et les Rivages nordiques de Valm. Nous sommes ravis d’inviter les joueurs à revenir et de continuer à façonner ensemble ce voyage alors que nous nous rapprochons de l’accès anticipé. »

Parmi les nouveautés attendues, celle d’une meilleure présentation du jeu pour les nouveaux arrivants avec un tutoriel inédit. On retrouve également la présence d’un chat textuel pour mieux communiquer, et un système pour signaler les joueurs toxiques. Des nouvelles options pour les pierres de vies sont aussi ajoutés, et la première version du système de classement est là. 6 nouveaux sorts sont intégrés, au même titre que trois invocations. Le tout pourra être testé dans une nouvelle arène, « Les Rivages nordiques de Valm ».

Si vous souhaitez y participer, rendez-vous sur la page Steam du jeu ou sur le site officiel. Voici les configurations PC requises pour profiter de cette bêta de Spellcasters Chronicles :

Configuration minimale requise

CPU : Intel Core i5-10400 ou AMD Ryzen 5 2600 ou équivalent (6 core / 12 threads).

GPU : NVidia GeForce RTX 2070 ou Radeon RX 5700 ou équivalent avec au moins 8 Giga de VRAM

Mémoire/RAM : 16 GB de RAM.

Stockage : SSD NVMe

Système d’Exploitation : Windows 11

Configuration recommandée

CPU : Intel Core i7-10700K ou AMD Ryzen 7 2700 ou équivalent (8 core / 16 threads)

GPU : NVidia GeForce RTX 3070 ou Radeon RX 9060 XT ou équivalent avec au moins10 GB de VRAM

Mémoire/RAM : 16 GB de RAM.

Stockage : SSD NVMe

Système d’Exploitation : Windows 11

Quand sortira Spellcasters Chronicles ?

Spellcasters Chronicles passera d’abord par la case accès anticipé, et ce dès le 26 février prochain sur PC. On y trouvera bien plus de choses que dans la bêta, avec des sorts inédits et des invocations supplémentaires.

Des éditions Fondateurs (qui donnent aussi accès à cette bêta) sont maintenant disponibles en précommande, à savoir :

Edition Architecte (69,99 €)

8 700 or anciens

Titres : « Architecte d’Ashkenon », « Pionnier d’Ashkenon », « Explorateur d’Ashkenon », « Fondateur d’Ashkenon »

Bordures de bannières : « Architecte », « Pionnier », « Explorateur », « Fondateur »

Bannières de fondateur : sorcière, sorcier, scribe, élémentaliste, moine, shaman

Skins et Catalyseurs de fondateur pour : La moine astrale Le shaman de pierre La scribe mystique L’élémentaliste de feu Le sorcier de fer La sorcière des marais

Skin de fondateur pour la Pierre de vie

Bordure de bannière animée

Votre nom en jeu tissé dans la trame du destin

Un artbook digital

Edition Pionnier (39,99 €)

4 820 pièces d’oranciens** qui pourront être dépensées en jeu pour obtenir des améliorations cosmétiques supplémentaires dès le lancement de l’accès anticipé

Titres : « Pionnier d’Ashkenon », « Explorateur d’Ashkenon », « Fondateur d’Ashkenon »

Bordures de bannières: « Pionnier », « Explorateur », « Fondateur »

Bannières des personnages : sorcière, sorcier, copiste, élémentaliste

Skins et Catalyseurs de fondateur pour : La scribe mystique L’élémentaliste de feu Le sorcier de fer La sorcière des marais



Edition Fondateur (19,99 €)

2 400 oranciens

Titres : « Explorateur d’Ashkenon » et « Fondateur d’Ashkenon »

Bordures de bannières: « Explorateur » et « Fondateur »

Bannières des personnages : « Sorcière » et « Sorcier »

Skins et Catalyseurs de fondateur pour : La sorcière des marais Le sorcier de fer



Edition Explorateur (8,99 €)