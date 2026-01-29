Spellcasters Chronicles (Quantic Dream) lance sa deuxième bêta fermée, un mois avant le début de son accès anticipé
S’il y a bien un terrain sur lequel personne n’attendait Quantic Dream, c’est celui des jeux multijoueurs comme Spellcasters Chronicles. Le studio français est sorti de ses petites habitudes pour se risquer à un projet pour le moins casse-gueule, qui ne manque pas pour autant d’ambition. Et pour s’assurer que tout fonctionne avant l’arrivée de l’accès anticipé, Spellcasters Chronicles passe dès aujourd’hui dans une nouvelle phase de bêta fermée.
Une nouvelle map à découvrir
Cette seconde bêta de Spellcasters Chronicles ouvre donc aujourd’hui et sera disponible jusqu’au 2 février prochain à 10 heures du matin. Elle a pour but de montrer tous les changements qui ont été effectués depuis la première bêta, Quantic Dream précisant avoir pris en compte de nombreux retours, comme le précise Gregorie Diaconu, réalisateur du projet :
« La deuxième bêta fermée marque un nouveau chapitre important pour Spellcasters Chronicles. L’ouverture du premier portail vers Ashkenon nous a beaucoup appris, non seulement sur nos systèmes, mais aussi sur la façon dont les joueurs se déplacent, expérimentent et s’expriment dans lejeu. Cette deuxième bêta nous permet de tirer les enseignements de la première et de les réintégrer dans l’expérience, en renforçant les performances, en affinant le gameplay et en élargissant le chaos magique avec de nouveaux sorts, des invocations et les Rivages nordiques de Valm. Nous sommes ravis d’inviter les joueurs à revenir et de continuer à façonner ensemble ce voyage alors que nous nous rapprochons de l’accès anticipé. »
Parmi les nouveautés attendues, celle d’une meilleure présentation du jeu pour les nouveaux arrivants avec un tutoriel inédit. On retrouve également la présence d’un chat textuel pour mieux communiquer, et un système pour signaler les joueurs toxiques. Des nouvelles options pour les pierres de vies sont aussi ajoutés, et la première version du système de classement est là. 6 nouveaux sorts sont intégrés, au même titre que trois invocations. Le tout pourra être testé dans une nouvelle arène, « Les Rivages nordiques de Valm ».
Si vous souhaitez y participer, rendez-vous sur la page Steam du jeu ou sur le site officiel. Voici les configurations PC requises pour profiter de cette bêta de Spellcasters Chronicles :
Configuration minimale requise
- CPU : Intel Core i5-10400 ou AMD Ryzen 5 2600 ou équivalent (6 core / 12 threads).
- GPU : NVidia GeForce RTX 2070 ou Radeon RX 5700 ou équivalent avec au moins 8 Giga de VRAM
- Mémoire/RAM : 16 GB de RAM.
- Stockage : SSD NVMe
- Système d’Exploitation : Windows 11
Configuration recommandée
- CPU : Intel Core i7-10700K ou AMD Ryzen 7 2700 ou équivalent (8 core / 16 threads)
- GPU : NVidia GeForce RTX 3070 ou Radeon RX 9060 XT ou équivalent avec au moins10 GB de VRAM
- Mémoire/RAM : 16 GB de RAM.
- Stockage : SSD NVMe
- Système d’Exploitation : Windows 11
Quand sortira Spellcasters Chronicles ?
Spellcasters Chronicles passera d’abord par la case accès anticipé, et ce dès le 26 février prochain sur PC. On y trouvera bien plus de choses que dans la bêta, avec des sorts inédits et des invocations supplémentaires.
Des éditions Fondateurs (qui donnent aussi accès à cette bêta) sont maintenant disponibles en précommande, à savoir :
Edition Architecte (69,99 €)
- 8 700 or anciens
- Titres : « Architecte d’Ashkenon », « Pionnier d’Ashkenon », « Explorateur d’Ashkenon », « Fondateur d’Ashkenon »
- Bordures de bannières : « Architecte », « Pionnier », « Explorateur », « Fondateur »
- Bannières de fondateur : sorcière, sorcier, scribe, élémentaliste, moine, shaman
- Skins et Catalyseurs de fondateur pour :
- La moine astrale
- Le shaman de pierre
- La scribe mystique
- L’élémentaliste de feu
- Le sorcier de fer
- La sorcière des marais
- Skin de fondateur pour la Pierre de vie
- Bordure de bannière animée
- Votre nom en jeu tissé dans la trame du destin
- Un artbook digital
Edition Pionnier (39,99 €)
- 4 820 pièces d’oranciens** qui pourront être dépensées en jeu pour obtenir des améliorations cosmétiques supplémentaires dès le lancement de l’accès anticipé
- Titres : « Pionnier d’Ashkenon », « Explorateur d’Ashkenon », « Fondateur d’Ashkenon »
- Bordures de bannières: « Pionnier », « Explorateur », « Fondateur »
- Bannières des personnages : sorcière, sorcier, copiste, élémentaliste
- Skins et Catalyseurs de fondateur pour :
- La scribe mystique
- L’élémentaliste de feu
- Le sorcier de fer
- La sorcière des marais
Edition Fondateur (19,99 €)
- 2 400 oranciens
- Titres : « Explorateur d’Ashkenon » et « Fondateur d’Ashkenon »
- Bordures de bannières: « Explorateur » et « Fondateur »
- Bannières des personnages : « Sorcière » et « Sorcier »
- Skins et Catalyseurs de fondateur pour :
- La sorcière des marais
- Le sorcier de fer
Edition Explorateur (8,99 €)
- Titre : « Explorateur d’Ashkenon »
- Bordure de bannière : « Explorateur »
- Bannière de fondateur: sorcière
- Skins et Catalyseurs de fondateur pour la sorcière des marais
