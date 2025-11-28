Spellcasters Chronicles : Quantic Dream ouvre son premier week-end de bêta fermée du 4 au 8 décembre

Six Spellcasters et un système de deck-building

Cette première bêta fermée vous permettra de vous essayer aux bases du gameplay de Spellcasters Chronicles du 4 au 8 décembre prochain. Vous pourrez incarner six Spellcasters, chacun associé à un archétype propre influençant directement les stratégies de deck-building. L’arène jouable, le Mausolée, servira de terrain d’expérimentation pour une première sélection de contenus avec 11 créatures, 8 incantations, 2 bâtiments et 2 titans. De quoi élaborer une grande variété de compositions et de styles de jeu selon le studio.

Chaque Spellcaster offre une approche unique :

Swamp Witch, spécialisée dans les invocations mineures et les fins de partie renforcées.

Astral Monk, orienté sorts offensifs et pics de dégâts explosifs.

Iron Sorcerer, parfait pour les decks bâtis autour des structures et du contrôle des lanes.

Fire Elementalist, profil agressif misant sur la mobilité et la rotation rapide des sorts.

Mystic Scribe, tourné vers le soutien et la survie.

Stone Shaman, expert des stratégies défensives et du renforcement du terrain.

Quantic Dream souligne que cette phase servira avant tout à recueillir les retours des joueurs. Une seconde bêta, prévue début 2026, intégrera de nouveaux personnages, arènes, invocations et fonctionnalités supplémentaires, à mesure que le jeu se rapprochera de son accès anticipé. Le directeur du jeu, Gregorie Diaconu, insiste sur l’importance de la collaboration avec la communauté :

Nous voulons écouter, améliorer rapidement et façonner l’expérience avec nos joueurs. Ce premier week-end de bêta fermée est le chapitre d’ouverture.

Comment participer à la bêta fermée de Spellcasters Chronicles et quelles sont les configurations requises sur PC ?

Les inscriptions sont ouvertes sur la page Steam du jeu ainsi que sur le site officiel, et les joueurs non retenus resteront éligibles pour les prochaines sessions. Quantic Dream partage également les configurations PC minimales et recommandées, qui s’avèrent particulièrement exigeantes, avec un minimum de 32 Go de RAM requis pour participer (qui intervient d’ailleurs à un timing assez mauvais au vu de l’augmentation des prix des barrettes de Ram qui ont flambés à cause de l’IA). :

Configuration minimale :

• CPU : Intel Core i5-11400 ou AMD Ryzen 5 5500 ou équivalent (6 core / 12 threads).

• Carte graphique : NVidia GeForce RTX 2070 ou Radeon RX 5700 ou équivalent avec au moins 8 GB de VRAM.

• Mémoire vive/RAM : 32 GB de RAM.

• Stockage : SSD NVMe

• Système d’exploitation : Windows 11

Configuration recommandée :

• CPU : Intel Core i7-11700K ou AMD Ryzen 7 3700X ou équivalent (8 core / 16 threads).

• Carte graphique : NVidia GeForce RTX 3070 ou Radeon RX 9060 XT ou équivalent avec au moins 10 GB de VRAM.

• Mémoire vive/RAM : 32 GB de RAM.

• Stockage : SSD NVMe

• Système d’exploitation : Windows 11

Cette première confrontation avec le public devrait être décisive au vu de la réception des fans de Quantic Dream lors de l’annonce qui ne s’attendaient pas à un tel projet de la part d’un studio habitué aux jeux narratifs.