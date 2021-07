Space Punks : On fait le point sur ce futur free-to-play explosif en vidéo

Annoncé en début de mois, Space Punks a fait une entrée timide lors du 14 juillet sur l’Epic Games Store. Nouvelle production du studio Flying Wild Hog, il s’agit d’un looter en vue isométrique qui rappelle beaucoup Borderlands dans ses visuels. Pour l’instant accessible uniquement via des packs fondateurs, on a pu y jouer en avant-première pour vous en parler.

On vous propose une vidéo qui centralise tout ce qu’il faut savoir sur ce jeu qui dispose de quelques qualités indéniables, notamment son côté action assez addictif. Space Punks sortira en 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series et est pour l’instant seulement disponible sur l’Epic Games Store.