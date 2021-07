Space Punks

Space Punks est un jeu d'action en coopération jusqu'à quatre joueurs, avec une dimension loot très présente. Quatre personnages différents sont jouables, chacun d'eux possédant ses propres attaques. Il s'agit d'un free-to-play qui demande aux joueurs et joueuses d'amasser le plus de loot possible en visitant diverses planètes de la galaxie, à la recherche du butin le plus rare. Il est possible d'alterner entre armes à feu et armes blanches pour se débarrasser des ennemis, et de crafter son propre arsenal dans le Vault, un HUB central qui offre accès à divers boutiques.