Tous les MMO à venir en 2022 et au-delà

Mine de rien, l’année 2021 a été assez chargée en sorties de gros MMO. On a notamment pu découvrir New World, Sword of Legends Online et même la dernière extension en date de Final Fantasy XIV, Endwalker. L’année 2022 risque d’être toute aussi chargée, et plus globalement le futur des MMO s’annonce radieux, avec de nombreuses sorties importantes à l’horizon.

Afin de vous y retrouver parmi toutes les propositions, nous vous listons ici les sorties majeures de MMO à venir en 2022 et au-delà. Vous y retrouverez les MMO qui devraient faire parler d’eux dans les mois à venir, et nous listons ici que les projets qui sont bien annoncés, avec au moins un titre et quelques images à nous mettre sous la dent. Voici les MMO à venir en 2022 et au-delà.

Mortal Online 2

Plateforme : PC

: PC Date de sortie : 25 janvier 2022

Mortal Online 2 se sera fait attendre, mais l’actualité autour du jeu a bien bougé en 2021. Après une bêta et un accès anticipé, le titre prépare désormais son lancement dans sa version complète. Le MMO en vue à la première personne, principalement orienté autour du PvP, devrait donc faire pas mal parler de lui cette année, en espérant qu’il ne manque pas son lancement.

Le studio Star Vault entend cependant assurer la pérennité du jeu et promet déjà de multiples mises à jour à venir après la sortie, dont certaines seront majeures, puisque l’on évoque la migration du MMO sur l’Unreal Engine 5, à terme. Faut-il encore que le jeu rencontre son public lors de sa sortie définitive, prévue pour ce début d’année.

Zenith: The Last City

Plateforme : PC – PS4

: PC – PS4 Date de sortie : 27 janvier 2022

On continue cette liste avec un autre MMO qui est sorti tout récemment, et pas n’importe lequel, puisque Zenith: The Last City est un MMO entièrement jouable en réalité virtuelle grâce aux casques Oculus Quest 2, Rift et PlayStation VR.

Le titre mettra l’accent sur l’exploration, notamment en planant, mais aussi en laissant votre personnage escalader des parois. En dehors de ce grand terrain de jeu qui nous sera offert, on pourra également combattre contre des créatures ou même des pirates, et aussi s’adonner à plein d’activités annexes, comme de la cuisine.

Lost Ark

Plateforme : PC

: PC Date de sortie : 11 février 2022

Lost Ark, c’est LA grosse sortie à ne pas louper côté MMO cette année. Pourtant, le titre ne date pas d’hier, mais il aura pris plusieurs années avant de nous arriver en Occident. Après un peu de retard, le MMO free-to-play de type hack’n slash est prêt pour sortir chez nous.

La particularité du titre réside évidemment dans son gameplay, résumé grossièrement en « MMO Diablo », avec cinq classes de personnages qui évoluent vers d’autres classes avancées. Le jeu proposera un très vaste univers à explorer (que l’on pourra même parcourir en bateau avec un équipage), et du PvP sera aussi de la partie. Il s’agit sans doute de l’un des MMO les plus ambitieux et les plus complets du moment, que l’on pourra aussi bien apprécier en groupe qu’en solo.

Star Wars: Knight of The Old Republic – Legacy of the Sith

Plateforme : PC

: PC Date de sortie : 15 février 2022

Histoire de fêter ses dix ans dignement, Star Wars: Knight of The Old Republic va faire sa petite révolution avec la sortie de l’extension Legacy of the Sith, qui devait initialement sortir à la toute fin de l’année 2021 avant d’être repoussée.

Cette nouvelle aventure nous permettra de continuer l’aventure, avec de nouvelles quêtes centrées sur Darth Malgus et l’exploration d’un temple Sith. On découvrira un nouvel avant-poste sur une nouvelle planète, Manaan, et plusieurs personnages phares feront leur retour. Côté gameplay, ce sont surtout les styles de combats qui apporteront plus de libertés, et une refonte concernant la gestion des objets et des équipements sera aussi implémentée.

The Elder Scrolls Online : High Isle

Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series Date de sortie : 6 juin 2022 sur PC, 22 juin sur consoles

Un nouveau chapitre va bientôt s’ouvrir pour The Elder Scrolls Online. Le MMO reste le meilleur moyen d’attendre la sortie The Elder Scrolls VI, et il se renouvèle une nouvelle fois en préparant une extension massive, qui nous enverra vers l’ancienne terre des Brétons (et pas des Bretons, pas de Kouign-Amann à l’horizon).

Cette extension présentera donc une nouvelle zone, une histoire inédite, une tout nouveau jeu de cartes appelé « Récits de Gloire », des événements de monde supplémentaires, deux nouveaux compagnons (Braise et Isobel), et tout un tas de challenges en plus à accomplir en groupe. Bref, encore des dizaines d’heures en perspective dans ce MMO qui commence à avoir une belle longévité.

The Day Before

Plateforme : PC (PS5 et Xbox Series plus tard)

: PC (PS5 et Xbox Series plus tard) Date de sortie : 22 juin 2022

Avec ses allures de mélange entre The Last of Us et The Division, The Day Before a tout de suite su séduire les amateurs d’ambiance post-apocalyptique, avec une dose de survie et des combats contre des infectés. Le jeu s’est beaucoup montré en 2021, et a enfin pu nous dévoiler une date de sortie fixée à cet été, si tout se passe comme prévu.

Le titre nous demandera alors de survivre au sein d’une ville dévastée, où l’on incarnera des personnages en quêtes de vivres parmi les ruines de la civilisation. Si la ville sera le théâtre d’affrontements entre humains, plus généralement, la campagne sera quant à elle plus propice à la rencontre d’infectés, avec une dimension survie et horreur encore plus présente.

Camelot Unchained

Plateforme : PC

: PC Date de sortie : Inconnue

Du côté de Camelot Unchained, c’est silence radio, au point où le titre semble devenir une arlésienne au fil des années. Il faut dire que le titre est très ambitieux : Camelot Unchained veut nous faire vivre notre propre histoire, où chaque de nos décisions compte, et où chacune de nos actions à un impact sur le monde qui nous entoure. Avec son concept de Royaume contre Royaume, le MMO se distingue de ses concurrents et il entend bien jouer là-dessus.

Cependant, le titre ne donne plus vraiment de nouvelles depuis un moment. L’année dernière, on espérait que 2021 lui permette de refaire surface, mais ce n’est pas arrivé. 2022 sera peut-être la bonne ?

Avatar Reckoning

Plateforme : iOS – Android

: iOS – Android Date de sortie : Courant 2022

Si tout se passe comme prévu, en 2022, Avatar devrait faire son retour au cinéma avec l’arrivée d’une suite au film culte. En simultané, il se pourrait aussi que sorte Avatar: Frontiers of Pandora, un jeu ambitieux développé par Ubisoft, dont on sait pour l’instant peu de choses.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’un MMO devrait aussi être de la partie. Avatar Reckoning est développé par le studio Archosaur Games, et sera visiblement uniquement prévu sur mobiles. On a récemment eu droit à une unique image, qui ne révèle pas grand-chose, mais on sait que le jeu tournera sur l’Unreal Engine 4, et qu’il devrait mettre un place un gameplay de type shooter, avec du PvP ainsi qu’un mode solo centré sur l’histoire. Une bêta devrait avoir lieu en début d’année, et pourrait logiquement nous en apprendre un peu plus.

Aion 2

Plateforme : PC – iOS – Android

: PC – iOS – Android Date de sortie : Courant 2022

Là encore, et comme bon nombre de jeux dans cette liste, Aion 2 s’est fait très discret en 2021. Mais NCsoft nous promet pourtant que le titre devrait s’offrir un lancement mondial cette année, sans que l’on puisse mettre la main sur d’autres informations pour le moment.

Tout ce que l’on sait, c’est que cette suite-préquel (puisque le titre se déroule neuf siècles avant l’intrigue du premier jeu) devrait un peu changer les habitudes en jetant le système de classes fermées, avec des compétences liées à l’utilisation des armes. Pour le reste, c’est un peu l’inconnu pour le moment, en espérant qu’un retard ne soit pas déjà prévu.

Lineage W

Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Switch

: PC – PS4 – PS5 – Switch Date de sortie : Courant 2022

Lineage W nous aura fait une fausse joie lors de la fin d’année 2021. Suite à une grande présentation du jeu, NCsoft nous avait alors promis un lancement mondial pour le titre durant le mois de novembre, mais des complications sont venues mettre à mal ce plan. Le titre n’est alors sorti qu’en Asie pour le moment, et on espère le voir débarquer cette année chez nous.

Ce MMO promet donc de nous apporter une version plus aboutie que jamais de Lineage, avec cette fois-ci des grandes batailles et des sièges de forteresse afin d’être encore plus impressionnant. Avec sa disponibilité sur plusieurs plateformes, le titre a tout pour faire parler de lui, et devrait intéresser les joueurs et joueuses consoles qui n’ont que rarement droit à des MMO.

Dual Universe

Plateforme : PC

: PC Date de sortie : Courant 2022

Cela fait un moment que l’on entend parler de l’ambitieux Dual Universe, que l’on a d’ailleurs eu l’occasion de tester et de mettre en avant lors de nos AG French Direct, consacrés à la présentation de jeux francophones. Le MMO spatial de Novaquark devrait logiquement refaire parler de lui en 2022, puisqu’il devrait sortir cette année, si tout se passe bien.

Le jeu prend son temps avant de sortir, en ayant multiplié les alphas avant de sortir une grosse bêta toujours en cours, et le studio a visiblement raison de le faire puisque le potentiel de ce MMO est grand. Le titre propose un univers de science-fiction très riche, avec un immense terrain de jeu à découvrir et un aspect bac à sable rempli de possibilités. On espère donc pouvoir en profiter dans sa version définitive très bientôt.

Blue Protocol

Plateforme : PC

: PC Date de sortie : Inconnue

Avec le succès de titres à l’esthétique manga comme Genshin Impact, on se dit que Blue Protocol a toutes les chances de cartonner dans le futur. Ce MMO chapeauté par Bandai Namco est ambitieux à plus d’un égard, notamment lorsque l’on voit sa direction artistique, servi par un joli cel-shading qui donne vraiment l’impression de jouer à un anime. Et on peut déjà saluer sa musique, avec des thèmes composés par le légendaire Hiroyuki Sawano (L’Attaque des Titans, Kill la Kill…)

Malheureusement, l’année 2021 a été bien calme pour le jeu. Si on a eu quelques nouvelles éparses en début d’année et durant l’été, silence radio durant la deuxième moitié de l’année. On espère donc que le jeu refera parler de lui très vite, avec de bonnes nouvelles à la clé.

Project BBQ

Plateforme : PC

: PC Date de sortie : Inconnue

On pourrait ranger Project BBQ (non, ce n’est pas le nom de votre projet de vacances d’été, ni de votre sauce préférée) dans le même tiroir que Blue Protocol grâce à son esthétique manga, mais le MMO semble être encore moins concret que le jeu de Bandai Namco.

Très orienté vers l’action, le jeu se déroule dans l’univers de Dungeon & Fighter et nous propose d’incarner des personnages uniques à choisir avant de partir en mission. Le titre était lui aussi présent dans notre liste des MMO que l’on voulait revoir en 2021, et c’est loupé. On espère que 2022 sera l’année où il fera un peu plus parler de lui, même si on se doute que sa priorité sera le marché asiatique.

Guild Wars 2: End of Dragons

Plateforme : PC

: PC Date de sortie : février 2022

Guild Wars 2 est l’un des MMO les plus pérennes de ces dernières années, et finalement, peu d’extensions ont vu le jour jusqu’ici. Mais pour fêter ses 10 ans d’existence, le MMO d’ArenaNet va s’offrir une nouvelle aventure avec End of Dragons, qui promet d’apporter un vent de fraicheur à la communauté.

On pourra notamment y découvrir la région de Canthia, de nouvelles missions de groupe, de la pêche, de nouvelles spécialisations, des missions d’attaques, et encore bien d’autres nouveautés qui devraient permettre d’insuffler une sorte de renouveau pour le titre, afin de conserver sa communauté encore plus longtemps. On vous dit d’ailleurs tout ce que l’on pense de cette extension, que l’on a pu découvrir avant sa sortie, dans notre dernier aperçu.

Ashes of Creation

Plateforme : PC

: PC Date de sortie : Inconnu

Développé par les équipes du studio Intrepid, Ashes of Creation est un MMO qui ne devrait pas sortir en 2022. Et pour cause, le titre a annoncé son passage sous l’Unreal Engine 5 il y a quelques mois. Avec ce nouveau moteur graphique, le MMO affiche des ambitions élevées et une vraie promesse graphique pour le genre. Si la sortie semble encore lointaine, il refera tout de même parler dans l’année, puisqu’il il prévoit le déploiement de son Alpha 2 dans le courant de l’année , qui va durer plusieurs semaines et qui sera jouable par une poignée de joueurs et de joueuses, avant d’anticiper ses phases de bêta.

Ashes of Creation vous plongera dans un monde déchu sans aucune trace de civilisation depuis bien longtemps qu’il faudra rebâtir et repeupler. En termes de gameplay, le MMORPG met l’emphase sur son côté sandbox avec de la création et du craft, où le monde évoluera en fonction de nos actions.

Particulièrement ambitieux, Ashes of Creation façonnera ses villes et cités en temps réel selon les quêtes réalisées et les besoins apportées, avec la possibilité de détruire ce qui a été crée pour le refaire à votre envie. Plusieurs archétypes de classes seront disponibles, tout comme des guildes et des montures, et l’économie devrait jouer un grand rôle, avec un système de caravanes commerciales que l’on utilisera pour marchander et qui pourront être attaqués par d’autres joueurs.

Pantheon: Rise of the Fallen

Plateforme : PC

: PC Date de sortie : Inconnue (Note : actuellement en pré-alpha)

Pantheon: Rise of the Fallen est au départ le projet de Brad McQuaid, l’un des créateurs du célèbre Everquest, et ce n’est donc pas pour rien si Pantheon compte revenir aux sources des premiers MMO en encourageant l’interaction entre les joueurs et les joueuses.

La dimension PvE est donc fortement poussée ici, avec un feeling MMO des années 2000 qui plaira aux plus nostalgiques. Malheureusement, le jeu prend beaucoup de temps à sortir de sa pré-alpha, même si l’alpha pourrait doucement se dessiner pour 2022, étant donné que le studio a reçu plus de moyens financiers l’années dernière, ce qui l’aidera à maintenir la production du jeu.

Blade and Soul 2

Plateforme : PC – iOS – Android

: PC – iOS – Android Date de sortie : Inconnue

Après un premier épisode qui a été couronné de succès, Blade and Soul 2 part à l’assaut du monde des MMO mobiles (bien qu’il soit cross-plateforme) et a déjà fait son entrée sur le marché coréen, avec quelques polémiques au passage concernant son modèle économique, basé sur des Season Pass peu réjouissants.

Cette suite change un peu les habitudes en supprimant les classes et en basant l’évolution des personnages via les différentes armes à manier dans le jeu. L’année 2021 aura été l’occasion pour le jeu d’effectuer son premier lancement, avant de pouvoir peut-être chercher à séduire le marché occidental, mais pour l’instant, NCSoft n’a pas vraiment donné de nouvelles concernant une sortie chez nous.

Palia

Plateforme : PC

: PC Date de sortie : Inconnue

Palia est l’un de ces nombreux MMO qui va mettre l’accent sur les interactions entre les joueurs et joueuses avec leur environnement. Puisant des influences chez Stardew Valley, Animal Crossing ou même Zelda: Breath of the Wild, le titre compte proposer aussi bien une expérience communautaire qu’une expérience qui pourra être appréciée en solo.

On y retrouvera donc du housing et un grand monde à explorer, en construisant notre propre camp et en pouvant même s’amouracher des différents personnages, avec des romances à la clé. Le titre est passé par une pré-alpha, mais n’a pas vraiment donné de fenêtre de sortie pour le moment.

Plan 8

Plateforme : PC

: PC Date de sortie : Inconnue

Dévoilé aux côtés de Crimson Desert et DokeV, Plan 8 est un autre nouveau projet ambitieux de Pearl Abyss. Néanmoins, contrairement aux deux autres titres, c’est également le plus silencieux, puisqu’il n’a pas refait parler de lui depuis de longs mois. D’ailleurs, il n’est pas possible que sa structure évolue également puisque les deux titres précités devaient initialement être des MMO avant d’évoluer en des jeux solo.

En attendant, les premières images de Plan8 nous laissait entrevoir un MMO graphiquement impressionnant, mixant exploration et affrontements contre d’autres joueurs, comme tout bon looter shooter. Le titre prend place dans un univers futuriste, où l’on peut équiper des exosquelettes, qui accordent divers pouvoirs et autres compétences. Il devrait apporter un vrai vent de fraicheur au shooter multijoueur, en étant défini comme « un jeu de tir nouvelle génération » et l’on espère avoir des nouvelles en 2022, au moins pour confirmer qu’il reste bien un MMO.

Bitcraft

Plateforme : PC

: PC Date de sortie : Inconnue

Parmi les gros mastodontes de cette liste, on retrouve aussi des projets de studios et d’éditeurs un peu moins renommés, comme Clockwork Labs, qui travaille sur son MMO bac à sable Bitcraft. Et même si le projet ne fait pas autant parler que d’autres il faut tout de même noter qu’il a réalisé une levée de fonds de 4,3 millions de dollars pour être produit, ce qui n’est pas rien.

Bitcraft misera tout sur sa communauté et sa façon d’interagir avec le monde. Ici, ce n’est pas l’action qui sera priorisée, mais la création, avec un monde que l’on pourra façonner ensemble. Comme si Minecraft devenait un MMO en quelque sorte, d’où le nom du jeu, qui rappelle celui de Mojang. On devrait savoir tout prochainement si la promesse sera tenable, puisque le jeu devrait avoir droit à une pré-alpha.

Chrono Odyssey

Plateforme : PC- Android – iOS – Consoles (encore non-précisées)

: PC- Android – iOS – Consoles (encore non-précisées) Date de sortie : Inconnue

Chrono Odyssey a tout du MMO à gros budget, avec des ambitions folles. Développé par le studio sud-coréen NPIXEL, le jeu a fait sensation avec sa première bande-annonce diffusée fin 2020, qui laissait entrevoir ce qui était présenté comme une séquence de gameplay, bien trop belle pour être vraie.

Auparavant connu sous le nom de Project S, le titre présentera l’histoire d’une organisation spéciale, chargée de lutter contre douze dieux. On aura droit à des classes uniques, du contenu royaume contre royaume, et visiblement des séquences d’action très dynamiques. Cerise sur le gâteaux, c’est Cris Velasco qui sera aux commandes de la bande-son, après avoir œuvré sur God of War ou Resident Evil VII. Le titre devrait entrer en bêta en 2022, du moins on l’espère.

Tower of Fantasy

Plateforme : PC – Android – iOS

: PC – Android – iOS Date de sortie : Inconnue (sorti en Chine)

On a évoqué le fait que Blue Protocol devrait être un concurrent de poids pour Genshin Impact, mais c’est en réalité Tower of Fantasy qui est souvent comparé au jeu de miHoYo, notamment grâce à ses personnages.

La dimension MMO n’est pas spécialement prédominante dans le titre, mais difficile de ne pas le lister ici. Tower of Fantasy nous offre un univers futuriste qui a droit à des mécaniques de gacha, et une esthétique anime. Le titre est déjà sorti en Chine, et sans surprise, c’est pour l’instant un succès. La question de sa sortie en Occident est toujours sur la table, mais on imagine qu’un jour ou l’autre, le titre fera le chemin jusqu’à chez nous.

Gran Saga

Plateforme : PC – iOS – Android

: PC – iOS – Android Date de sortie : Inconnue (déjà sortie en Asie)

Cette illustration de Gran Saga vous rappelle quelque chose ? Eh bien non, malgré ce que l’on pourrait penser, le MMO n’a rien a voir avec Cygames et sa licence Granblue Fantasy, et cette ressemblance était d’ailleurs l’objet de nombreuses polémiques autour du titre.

Gran Saga propose diverses régions à explorer et se base sur le système de Gran Weapons, où les personnages apprennent et personnalisent leurs aptitudes grâce aux armes, et non aux classes. Le jeu est sorti début 2021 en Corée avant de sortir en novembre au Japon, ce qui laisse penser que sa sortie mondiale se rapproche peu à peu.

Broken Ranks

Plateforme :

: Date de sortie :

Lui aussi est prévu pour sortir ce 25 janvier, Broken Ranks est MMO atypique qui tire son épingle du jeu en proposant un univers dark fantasy en vue isométrique. Ce n’est d’ailleurs pas le seul de cette liste à proposer un angle de vue tel que celui-ci, mais le jeu a aussi la particularité de mettre en place des combats au tour par tour, façon RPG, le tout avec sept classes de personnages jouables.

Le jeu a eu droit à plusieurs bêta-tests ces derniers mois, et il semble être enfin prêt pour sortir en free-to-play en ce début d’année. Le client du jeu est déjà disponible en téléchargement sur le site officiel.

Odin: Valhalla Rising

Plateforme : PC

: PC Date de sortie : Inconnue (sorti en 2021 en Corée)

2021 aura été une grande année pour Odin: Valhalla Rising, qui a eu droit à sa sortie en Corée et qui a visiblement été un succès pour Kako Games. Le titre s’est lancé avec panache et a même eu besoin de serveurs supplémentaires pour tenir le coup, malgré quelques retours négatifs entendus par le studio, qui compte bien les corriger.

Ce MMORPG se présente comme une expérience « mature », avec un grand monde à explorer, et c’est d’ailleurs ce que le jeu encourage de faire, puisque de nombreux secrets sont dissimulés dans les différents lieux, qui n’attendent que les joueurs et joueuses pour être trouvés. On ignore encore quand le titre fera le chemin jusqu’à l’Occident, mais on imagine que le studio Lionheart fait déjà en sorte de stabiliser la situation du jeu en Corée avant de s’aventurer dans d’autres territoires.

The Ragnarök

Plateforme : iOS – Android – PC – PS4 – Xbox One

: iOS – Android – PC – PS4 – Xbox One Date de sortie : Inconnue

The Ragnarök a su nous impressionner lorsqu’il a dévoilé ses premières vidéos de gameplay, et le titre a donné quelques nouvelles en 2021 en partageant un nouveau trailer, qui laissait à nouveau entrevoir un vaste monde (divisé en régions), et de l’action frénétique.

On sait finalement encore peu de choses sur le titre, si ce n’est que les personnages seront assez libres dans le choix de personnalisation des compétences, et qu’il sera possible d’affronter des créatures pour ensuite les dresser. A priori fortement tourné vers le PvE, une dimension PvP devrait aussi être présente, et chaque région devrait avoir droit à ses propres particularités de gameplay.

Rise

Plateforme : PC -Android – iOS

: PC -Android – iOS Date de sortie : Inconnue

On continue avec les titres dont on ne sait pas grand chose et qui ont fait voeu de silence en 2021 avec Rise, un MMO qui promet surtout de placer son récit au cœur de l’expérience de jeu, en proposant une narration puissante et captivante, comme un vrai jeu d’aventure.

A première vue, en regardant la première vidéo de gameplay du jeu, on est d’abord loin de se douter qu’il s’agit d’un MMO, puisque sa caméra n’est pas des plus banales pour un jeu du genre. Pourtant, le studio NXN nous promet bien une expérience communautaire, et fera du PvP l’un de ses chevaux de batailles. On attend maintenant plus de détails, surtout sur sa version mobile qui promet d’être un peu différente.

Corepunk

Plateforme : PC

: PC Date de sortie : Inconnue (Bêta au printemps 2022)

Corepunk n’est pas un MMO comme les autres, et on peut le voir directement grâce à son univers et à sa direction artistique assez particulière. Avec sa vue isométrique qui lu donne des airs de hack’n slash (surtout pour la partie loot) et son ambiance steampunk, le jeu entend nous faire explorer un vaste monde tout en prenant part à de gigantesques batailles en groupes.

Le jeu devait normalement avoir droit à sa bêta pour le mois de décembre, mais elle a finalement été repoussée au printemps 2022, sans plus de précisions. Un report justifié par l’équipe qui souhaite fournir la meilleure expérience possible dès le départ à sa communauté.

ArcheAge 2

Plateforme : PC

: PC Date de sortie : Inconnue (2024 ?)

Sans aucun doute le projet le plus éloigné de cette liste. ArcheAge 2 n’est pour le moment qu’une promesse, dont on sait peu de choses si ce n’est qu’il tournera sur l’Unreal Engine 5, tout en reprenant ce qui avait fait la force du premier épisode.

Seulement voilà, la dernière fois que Kakao Games a évoqué le jeu en 2021, c’était simplement pour nous prévenir qu’il faudrait encore attendre pas mal de temps avant de voir le jeu arriver, puisque sa sortie serait pour l’instant prévue pour l’année 2024. Et encore, on parlerait ici d’une sortie en Asie, ce qui repousse la sortie en Occident encore plus loin. Bref, soyez sûr que le titre prendra son temps.