Lineage W

Lineage W est le prochain MMORPG de la saga Lineage, une série de jeu initié par la sortie de son premier épisode en 1998. Le jeu mettra en avant plusieurs classes aux histoires différentes dans des combats 3D en vue isométrique. Ici, l'emphase est mise sur les batailles que traversera le joueur durant sa quête en établissant une narration forte et approfondie. Le titre embarque également la fonctionnalité cross-play entre les versions PS5 et Switch du jeu et annonce une IA de traduction qui a comme rôle de traduire tous les messages postés sur le jeu, afin qu'il n'y ait pas de barrière de la langue entre les joueurs.