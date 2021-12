L’extension Legacy of the Sith de Star Wars: The Old Republic arrivera finalement en 2022

Même au mois de décembre, les reports vers l’année 2022 ne sont pas terminés. Alors que l’on pensait découvrir l’extension Legacy of the Sith de Star Wars: The Old Republic dès la semaine prochaine, le 14 décembre, elle est elle aussi repoussée à l’année prochaine.

Un autre report pour février

Même si BioWare a annoncé la date de sortie de cette extension il y a seulement quelques jours, il faut croire que le studio a décidé de changer ses plans aux derniers moments, comme nous l’indique Keith Kanneg, le directeur du projet :

« Legacy of the Sith est quelque chose sur laquelle l’équipe travaille dur depuis un certain temps, mais à mesure que nous approchons du lancement, il est clair que nous avons besoin d’un peu plus de temps. Nous nous concentrons donc sur des tests supplémentaires sur les nombreux domaines que nous avons modifiés tout au long du jeu pour vous offrir l’expérience que nous souhaitons et celle que vous méritez. En plus de cela, vos retours sur le serveur public de test nous ont été précieux pour nous aider à façonner cette extension. En dehors de l’histoire (pour éviter les spoilers), la majorité de l’extension et ses fonctionnalités seront de retour cette semaine sur le serveur public de test pour tous les joueurs abonnés. »

Cette extension est donc repoussée de deux bons mois, puisqu’elle arrivera le 15 février 2022 (car il faut croire que février est décidément le seul mois de 2022 dans le calendrier du jeu vidéo). Vous pouvez donc encore un peu patienter avant de découvrir cette toute nouvelle aventure, qui marquera les dix ans du MMO culte.