Avatar Reckoning annoncé, un MMO qui arrivera en 2022 sur mobiles

On ne s’attendait pas forcément à une annonce du style en pleine soirée, mais l’on vient d’apprendre l’existence d’un nouveau projet appelé Avatar Reckoning. Nouvelle adaptation de la franchise de James Cameron, il s’agit d’un futur jeu massivement multijoueur à destination des plateformes mobiles, avec une sortie prévue en 2022. Voici les premières informations.

Un jeu Avatar sur smartphones

Les premiers détails sont relativement minces, et il faudra également se contenter de l’unique visuel en illustration pour se faire une idée du jeu. En attendant les premières vraies images de gameplay, on sait cependant qu’il s’agit d’un titre développé par l’équipe de Archosaur Games, un studio chinois qui n’est pas très connu à l’international mais qui a pourtant contribué sur plusieurs titres. Ils ont notamment épaulé Perfect World sur Jade Dynasty ou encore Saint Seiya Online et ont également bossé sur Dragon Raja, World of Kings et Noah’s Heart.

Développé sous l’Unreal Engine 4, Avatar Reckoning sera un MMORPG qui prendra la direction d’un jeu de rôle multijoueur avec un gameplay tourné vers le shooter. On pourra créer et personnaliser notre personnage, profiter d’un mode solo découpé en plusieurs missions, mais aussi partir en PvP avec divers modes compétitifs et coopératifs. Les développeurs ont d’ailleurs expliqué que les combats ont été réalisés « sur mesure pour l’écran tactile » afin d’être à l’aise, notamment en multijoueur.

Enfin, on sait que le projet rejoint le label Level Infinite lancé il y a peu par Tencent. Une bêta fermée aura lieu au Canada plus tard au premier trimestre et la date de sortie définitive est fixée à 2022 sans plus de précisions. Avatar Reckoning est prévu sur iOS et Android et rejoint ainsi Avatar: Frontiers of Pandora, l’ambitieux monde ouvert d’Ubisoft et de Massive Entertainment, au rayon des adaptations de la saga pour célébrer le lancement du prochain film plus tard dans l’année.