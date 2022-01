Ce lundi 10 janvier, il nous a été possible, durant une courte preview d’une heure et demie, de pouvoir tester les nouveautés qui rentreront en vigueur lors de la sortie de Guild Wars 2 : End of Dragons. Au programme, nous allons aborder les zones que nous avons pu visiter durant cette courte session, la nouvelle monture, la pêche etc…

Nous n’allons cependant pas parler des nouvelles spécialisations puisqu’il a été déjà possible de les jouer durant les sessions de test sur la version standard. Sans plus s’attarder, voici notre premier avis concernant les nouveautés de la nouvelle extension du MMO d’Arena Net.

Un aspect communautaire plutôt présent

Abordons en premier lieu la mission de groupe effectuée dans les Contrées Sauvages d’Echovald. Celle-ci est composée de plusieurs évènements. Une première phase d’escorte, suivie d’une exploration de complexe, pour finir sur une bataille anarchique et intense où il faut détruire une arme, ou machine, au centre du complexe. Les amateurs du MMO ne seront alors pas dépaysés par la succession de ces étapes.

Toutefois, le fait de pouvoir monter la Tortue de siège durant la mission amène une nouvelle complicité entre joueurs en permettant à un premier de diriger la monture, tandis que le second pilonne les ennemis et protège la monture via deux compétences. Cette alchimie est plutôt sympathique et originale même si on aimerait qu’elle soit plus approfondie pour être déployée de façon plus impactante durant l’accomplissement des missions.

Parlons ensuite de la pêche, activité désormais indispensable pour tout bon jeu qui se respecte. Pour pêcher, il vous faudra embarquer avec vos comparses à bord d’un skiff. Sur ce dernier, il est possible de repérer et de s’arrêter près de zones grouillantes de poissons. Une fois ceci fait, il ne vous restera plus qu’à vous équiper d’un appât et à lancer votre ligne. Un mini-jeu se déclenche alors durant lequel une simple barre représentant les mouvements du poisson se déplacera de gauche à droite.

Il vous suffira de mimer ces déplacements avec les touches directionnelles durant un certain temps afin de parvenir à capturer votre poisson, source de différentes ressources et d’ingrédients dépendants de la qualité de ce dernier. Si le mini-jeu est plutôt simple, ce que l’on tend plutôt à apprécier ici est le déploiement des skiffs qui offre des moments plutôt conviviaux et agréables. Ce côté sympathique mis à part, espérons que la pêche arrive à se trouver une réelle place dans le MMO en offrant des ressources intéressantes et utiles !

Un monde vivant différent ?

Dans End of Dragons, les joueurs pourront visiter la région de Cantha. Cet Empire a vécu reclus depuis l’avènement du Vent de Jade qui a pétrifié toute une partie du continent. Toutefois, cette malédiction a également permis l’émergence de nouvelles technologies en puisant dans cette magie quelque peu particulière.

On y découvre alors des endroits remémorant l’âge d’or de ce vieux continent, avec par exemple le Hall de Guilde, et d’autres lieux où la nature a repris ses droits à l’exception près de quelques installations récentes puisant dans la magie draconique. Autant dire que la direction artistique de cette troisième extension a vraiment de quoi séduire.

Les décors sont inspirés, originaux et réussis. Mais la nouveauté n’est pas que visuelle, puisque End of Dragons accueille un nouveau challenge d’équipe : les Missions d’Attaque. Si les donjons du jeu vous manquaient, il se peut que vous preniez goût à cet ajout. Néanmoins, l’aspect gameplay des Missions d’Attaque se rapproche plus de ce que l’on voit dans les Raids.

Un intermédiaire aux Raids ?

En effet, lors de notre tentative de complétion d’une de ces épreuves, l’équipe d’Arena Net nous a expliqué qu’elle voyait ces Missions d’Attaques comme un échelon intermédiaire aux Raids. Un des objectifs de ces missions est donc de réussir à mettre un pied à l’étrier aux nouveaux personnages voulant s’aventurer dans les raids et ce, en leur proposant des défis corsés avec des mécaniques similaires. Notre ressenti à chaud est cependant le suivant : le niveau est quand même bien en-dessous des Raids et on a peur que cela ne suffise pas !

La Mission d’Attaque que nous avons mené s’apparentait à un affrontement de boss. Les amateurs du jeu reconnaîtront d’ailleurs Mai Trin sur les screenshots. Cependant, commencer à prendre en main les Raids de GW2 relève aujourd’hui de l’exploit, au vu des communautés solides qui se sont déjà formées et à la non-fiabilité des groupes d’entraînement sur ces derniers. On estime alors qu’il est peu probable que le gap soit aussi facilement creusé.

Cette réflexion faite, on ne peut toutefois vraiment pas nier que le ressenti est bon. L’affrontement avec Mai Trin s’est révélé prenant grâce à la la diversité des mécaniques et au très bon rythme du combat. Passons ensuite rapidement aux nouvelles armes légendaires qui rentreront en vigueur dans End of Dragons. Infusée de magie Draconique, elles permettent d’agir sur l’apparence et les compétences des armes et on vous laisse le soin de les voir en action dans les images ci-dessus.

On apprécie donc les ajouts de cette extension mais on espère qu’ils arriveront à se trouver une réelle utilité et place dans le jeu. La nouvelle monture, la pêche, les skiffs sont certes sympathiques mais il faut voir si toutes ces nouveautés seront pertinentes. Néanmoins, les Missions d’Attaque sont un réel ajout qui, on l’espère, permettra d’insuffler un peu de vie au Monde Vivant de Guild Wars 2 !