The Elder Scrolls Online : High Isle, le prochain chapitre du MMO enfin dévoilé

Après nous avoir fait languir depuis le début du mois, Bethesda nous révèle enfin le prochain chapitre de The Elder Scrolls Online avec High Isle. L’héritage des Brétons prend bientôt le large.

Larguez les amarres

Dans The Elder Scrolls Online : High Isle, vous allez embarquer vers l’ancienne terre des des Brétons dans une société très chevaleresque en proie à la guerre. Après une grosse présentation sur Twitch, il faut avouer que ce contenu à venir semble assez ambitieux, en tout plus que Blackwood qui était assez classique.

Au programme, du contenu à foison et une aventure estimée à 30 heures de durée de vie, mais aussi :

Une nouvelle zone présentant l’Île-Haute et l’île d’Amenos

Une histoire principale très élaborée, mêlant politique, honneur et intrigues, et s’inscrivant dans la saga de L’Héritage des Bretons.

Un nouveau système baptisé « Récits de Gloires », un jeu de cartes à collectionner en jeu

Une nouvelle épreuve pour 12 joueurs, le « Récif des Voiles funestes »

Deux nouveaux Compagnons, Braise et Isobel, prêtes à se joindre à vos aventures.

De nouveaux événements de monde appelés Fissures

De nouveaux antres, donjons publics, boss de monde et une foule de quêtes indépendantes

Des mises à jour et amélioration de la qualité de vie

En plus d’explorer un archipel avec des contrées encore inexplorées dans la série Elder Scrolls où il faudra déjouer les complots d’un ordre de chevaliers assez sinistre, ce chapitre introduira un jeu cartes de tavernes qui vous permettra de vous mesurer à des PNJ et d’autres joueurs. Une fonctionnalité qui nous fait tout de même assez penser au Gwent même s’il faut attendre encore de voir comment tout ça fonctionne.

On espère en savoir plus très bientôt sur ce chapitre prometteur.

The Elder Scrolls Online : High Isle sera disponible le 6 juin prochain sur PC et le 21 juin prochain sur consoles PlayStation et Xbox.