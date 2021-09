BitCraft est annoncé et se présente comme un nouveau type de MMO

Il y a quelques jours, le studio Clockwork Labs avait annoncé avoir effectué une levée de fonds de 4,3 millions afin de développer son MMORPG, et sans plus attendre, on a droit aujourd’hui à un premier aperçu de celui-ci. Il se nommera BitCraft, et a montré ses premières images chez IGN.

Un MMO centré sur son monde

Le studio décrit ainsi son prochain titre comme une « nouvelle sorte de MMORPG », qui serait encore plus axé sur la coopération et sur la façon dont les joueurs et joueuses peuvent agir directement avec le monde du jeu. En somme, la partie craft et building sera au coeur de l’expérience, et modifiera le monde autour de nous, comme l’indique Tyler Cloutier, cofondateur de Clockwork Labs :

« BitCraft est un MMO communautaire de type bac à sable qui prend place dans un énorme, paysage généré procéduralement, que l’on peut éditer entièrement dans un monde unique et non fragmenté, offrant aux joueurs un niveau de créativité et de profondeur inégalé. »

En somme, BitCraft nous permettra de créer nos propres histoires et de moduler le monde à l’envie. Reste à voir si la promesse sera conservée, mais d’ici là, on peut découvrir un premier trailer tout en s’inscrivant à la pre-alpha du jeu sur le site officiel.