Zenith: The Last City, le MMO en réalité virtuelle, sortira le 27 janvier

Tout comme en 2021, les MMO devraient être nombreux en 2022. Zenith: The Last City inaugure le bal des sorties pour le genre cette année, puisqu’une nouvelle vidéo vient nous apprendre la date de sortie du titre, toute proche, en plus de nous révéler un peu plus d’images de gameplay.

Une vraie plongée dans un univers de MMO

Il faisait partie de notre liste des attentes MMO pour 2021 et au-delà, et voici qu’il débarque dès ce mois de janvier. Zenith: The Last City nous confirme donc en vidéo qu’il ouvrira ses portes dès le 27 janvier prochain, le tout en réalité virtuelle. Ce qui veut dire qu’il sera compatible avec les casques PS VR, Oculus Quest 2, et Oculus Rift.

Le studio Ramen VR nous offre ici trois minutes de gameplay afin de nous donner un nouvel aperçu de ce monde, où l’on pourra prendre part à diverses activités, comme planer dans de grandes étendues, grimper à des parois, faire de la cuisine, et bien entendu combattre.

La promesse d’un MMO jouable en VR est assez rare, et on espère donc que Zenith: The Last City saura nous offrir une expérience originale et réussite.