Tower of Fantasy, un Genshin Impact-like très attendu, vient de sortir en Chine

Quand un jeu devient très populaire, naturellement, il engendre des clones plus ou moins réussi. Certaines mauvaises langues diront que Genshin Impact est justement né de cette manière en lorgnant un peu trop chez le voisin Nintendo et son Zelda: Breath of the Wild, mais depuis que le gacha de miHoYo est sorti, il a été copié par de nombreux titres souhaitant surfer sur son succès. Parmi les titres qui reprennent la recette de Genshin Impact, Tower of Fantasy est sans doute l’un de ceux qui s’est fait le plus remarqué, et il est sorti tout récemment en Chine.

Un vrai concurrent pour Genshin ?

Tout comme Genshin Impact, Tower of Fantasy est un RPG disponible en free-to-play, aussi bien sur PC que sur mobiles, avec des mécaniques de gacha et des personnages charismatiques. On se trouve ici dans un univers un plus plus futuriste, mélangeant science-fiction et fantasy, et une orientation un peu plus MMO (vous pouvez visionner la vidéo ci-dessus pour avoir un aspect global du jeu).

Le titre est donc récemment sorti en bêta ouverte, et le site Millenium rapporte qu’en quelques heures, Tower of Fantasy a déjà cumulé plus de 7 millions de dollars. Signe qu’il était très attendu dans le territoire, tandis qu’on ne sait toujours pas s’il arrivera en Occident un jour. Mais si le jeu compte marcher sur les plates-bandes de Genshin Impact, nul doute qu’il devrait lui aussi faire le chemin jusqu’à chez nous.