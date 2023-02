Les jeux en monde ouvert sont presque devenus un genre à part entière au fil des années, si bien que certaines personnes s’intéressent d’abord à cette caractéristique avant de découvrir le reste de l’œuvre. Des bons open-worlds, on en a eu beaucoup ces derniers temps, comme le montre notre liste de 2022, et heureusement pour vous si vous aimez cela, ça ne va pas s’arrêter en 2023.

Nous vous avons donc sélectionné ici les jeux en monde ouverts majeurs qui sortiront en 2023 et au-delà. Certains sont d’ores et déjà confirmés pour cette année, d’autres non, tandis que certains n’arriveront pas avant un long moment, mais on dresse ici un bilan de tout ce qui nous attend pour les prochains mois à venir, et même plus loin de 2024 à… très loin. Cette liste n’est pas exhaustive, mais elle recense les mondes ouverts qui feront assurément parler d’eux lors de leur sortie.

Hogwarts Legacy

Editeur / Développeur : Warner Bros. Interactive Entertainment / Avalanche Software

: Warner Bros. Interactive Entertainment / Avalanche Software Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

: PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series – Switch Date de sortie : 10/02/2023

On a l’impression de le mettre dans toutes nos listes d’attente pour les jeux de l’année à venir, mais 2023 verra enfin la sortie de Hogwarts Legacy après de multiples reports. Le RPG dans l’univers de Harry Potter ouvrira les portes de Poudlard en début d’année et nous proposera d’incarner notre propre étudiant en magie, fraîchement débarqué en 5ème année avec un pouvoir mystérieux entre les mains.

L’école pourra être visitée à votre gré, même si vous aurez peut-être du mal à reconnaître certains pans de Poudlard. Et pour cause, l’intrigue prend place à la toute fin des années 1800, ce qui veut dire que le château sera quelque peu différent de celui des films ou des livres. Mais ce ne sera pas le seul endroit que l’on pourra visiter dans ce grand monde, puisqu’on pourra monter sur le dos de notre Hippogriffe pour se rendre à Pré-au-Lard ou dans des contrées encore inconnues. Et ce sans parler des multiples souterrains et caveaux énigmatiques qui nous réservent quelques surprises.

Atomic Heart

Editeur / Développeur : Focus Entertainment / Mundfish

: Focus Entertainment / Mundfish Plateformes : PC – PlayStation 5 – PlayStation 4 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PlayStation 5 – PlayStation 4 – Xbox One – Xbox Series Date de sortie : 21/02/2023

Sorte de successeur spirituel à BioShock, ou du moins c’est tout le mal qu’on lui souhaite, Atomic Heart promet de marquer les esprits dès le début de l’année 2023. En nous plongeant dans une Union Soviétique fictive dans un centre de recherche soi-disant abandonné, le jeu de Mundfish a déjà de quoi nous présenter une expérience pas comme les autres, où la folie et la démesure seront reines.

Ce monde utopique devrait nous réserver quelques surprises avec son lot d’ennemis fantasques, entre des androïdes menaçants et des créatures pour le moins dérangeantes. On ne sait pas encore vraiment à quel point Atomic Heart nous laissera libre dans nos déplacements étant donné que son récit prend une place prépondérante dans l’expérience, mais on nous assure qu’il y aura beaucoup de choses à visiter et à trouver dans cette grande aire de jeu.

Sons of the Forest

Editeur / Développeur : Endnight Games

: Endnight Games Plateforme : PC (en accès anticipé)

: PC (en accès anticipé) Date de sortie : 23/02/2023

Sons of the Forest était lui aussi l’un des titres prévus pour 2022 qui n’est pas arrivé à temps. Ce survival-horror fait suite à The Forest, un titre qui s’est forgé une sacrée communauté avec le temps et qui est donc impatiente de découvrir ce nouvel opus plus ambitieux.

Dans ce nouveau volet, on retrouvera les poncifs du premier épisode avec des mécaniques de construction pour nous aider à construire un abri afin de se protéger des dangereux cannibales prêts à tout pour gouter à notre chair bien fraîche. L’interaction avec la nature sera encore plus prononcée qu’auparavant et il sera désormais possible de mieux se défendre face aux menaces à l’aide d’armes à construire ou d’autres outils que l’on pourra trouver sur les lieux. A noter que le jeu ne sortira d’abord qu’en accès anticipé à cette date, la version définitive ayant été repoussée.

Redfall

Editeur / Développeur : Bethesda Softworks / Arkane Studios

: Bethesda Softworks / Arkane Studios Plateformes : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : 02/05/2023

Malgré les apparences, Redfall n’est pas un Left 4 Dead-like et veut nous le faire savoir. Ce FPS coopératif a pourtant tous les codes du jeu de Turtle Rock Studios, du moins si l’on met de côté sa ville complétement ouverte qui nous invite à l’explorer à la recherche de vampires à trucider.

Isolés sur une île aux abords du Massachusetts, vous devrez choisir l’un des quatre héros pour venir à bout de ces suceurs de sang que ce soit en solo ou jusqu’à quatre. Autant dire que le vrai intérêt du jeu semble être son aspect coopératif, qui nous permettra de mieux exploiter les différentes capacités de chaque héros.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Editeur / Développeur : Nintendo

: Nintendo Plateforme : Switch

: Switch Date de sortie : 12/05/2023

Dire que Breath of the Wild aura changé la manière dont on aborde les mondes ouverts est un euphémisme. Le jeu de Nintendo aura bouleversé l’industrie en 2017 et le constructeur espère faire de même en 2023 avec la sortie du très attendu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, qui devrait totalement chambouler le royaume d’Hyrule.

Toute la carte semble avoir changé dans ce deuxième épisode puisque l’on devra cette fois-ci visiter des îles volantes. De quoi fondamentalement changer la manière d’approcher l’environnement, avec plus d’outils pour se déplacer ou encore plus de secrets à trouver. En dehors de ça, Nintendo sait entretenir le mystère et le jeu ne s’est présenté qu’à de rares occasions en laissant filtrer peu d’images. On ne sait donc pas encore totalement à quoi s’attendre, et c’est sans doute pour cela qu’on trépigne à l’idée de découvrir ce nouvel Hyrule que l’on espère être aussi passionnant à parcourir que celui de Breath of the Wild.

Suicide Squad: Kill The Justice League

Editeur / Développeur : Warner Bros. Interactive Entertainment / Rocksteady

: Warner Bros. Interactive Entertainment / Rocksteady Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series Date de sortie : 26/05/2023

Après un Gotham Knights totalement oubliable, Warner Bros Games ne peut plus compter que sur Suicide Squad: Kill The Justice League pour relever un tant soit peu le niveau des productions DC Comics, avant que celles-ci soient potentiellement impactées par le nouveau DCU géré par James Gunn, qui touchera aussi bien le cinéma, les comics, les dessins animés, que les jeux vidéo.

Etant donné qu’il partage des similarités avec le jeu sur la Bat-Familly, comme le fait de pouvoir jouer en coopération (à quatre cette fois-ci), difficile pour Suicide Squad: Kill The Justice League d’inspirer la confiance, même si c’est le grand studio Rocksteady qui est à la manœuvre. Les premières images donnent cependant plutôt envie et explorer une ville de Metropolis dévastée par Brainiac et la Justice League (dont le cerveau a été lavé) est une promesse assez intéressante sur le papier pour qu’on garde un œil sur le titre.

Diablo IV

Editeur / Développeur : Blizzard Entertainment

: Blizzard Entertainment Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series Date de sortie : 06/06/2023

Qui aurait pu penser un jour qu’un Diablo se retrouverait dans une liste des jeux en monde ouvert ? Blizzard ose ce pari étonnant en offrant un vaste monde à explorer dans le quatrième épisode, qui promet d’avoir des zones interconnectées avec la possibilité d’y rencontrer d’autres joueurs au cours de nos pérégrinations, pour mieux s’associer avec eux afin de combattre de grandes créatures ou pour leur faire mordre la poussières via des zones PvP.

Diablo IV conservera évidemment ce qui fait le sel de la série avec plus d’une centaine de donjons à parcourir, mais la nouveauté principale de cet épisode sera bien ce monde ouvert qui connectera toutes ces instances. Le résultat devrait quelque peu dynamiter la formule de la série, espérons pour le meilleur.

Starfield

Editeur / Développeur : Bethesda Softworks / Bethesda Game Studios

: Bethesda Softworks / Bethesda Game Studios Plateformes : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : Première moitié de 2023

La présence de Starfield dans cette liste relève du même dilemme qu’avec Forspoken. Si techniquement, on ne peut pas affirmer qu’il s’agira d’un monde ouvert au sens strict du terme à cause des transitions qu’il mettra en scène entre chaque planète, il nous est vendu comme tel.

Difficile donc de faire l’impasse sur l’un des plus gros mastodontes de 2023, dans lequel l’exploration tient une place très importante. Avec la promesse d’un millier de planètes à explorer, Starfield a de quoi nous donner le tournis. Les découvrir une à une prendra du temps et n’aura sans doute pas grand intérêt, mais un si grand nombre de lieux à visiter donnera certainement accès à une grande rejouabilité pour le titre, en plus de rendre le voyage de chacun unique.

Tchia

Editeur / Développeur : Kepler Interactive / Awaceb

: Kepler Interactive / Awaceb Plateforme : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5

: PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 Date de sortie : Printemps 2023

Celui-ci va clairement nous dépayser. Tchia est un petit jeu d’aventure indépendant, chapeauté par un studio francophone, qui va nous envoyer dans des paysages inspirés de la Nouvelle-Calédonie. On y incarne une jeune fille qui est capable de transférer son âme dans de nombreuses choses qui l’entourent : des animaux, tels qu’un chien pour creuser ou un poisson pour nager, mais aussi des objets pour faire progresser l’exploration.

Et c’est bien l’exploration qui s’annonce prometteuse : ce monde ouvert promet une véritable bouffée d’air frais avec ses décors colorés et remplis de poésie. On peut explorer la carte comme on le souhaite, en utilisant les pouvoirs du personnage, et se poser sur le coin d’une colline pour admirer les paysages. On peut aussi très bien s’assoir au coin du feu ou sortir son ukulélé pour un instant douceur.

The Day Before

Editeur / Développeur : MYTONA / FNTASTIC

: MYTONA / FNTASTIC Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series Date de sortie : 10 novembre 2023 (sur PC)

S’inspirant sans vergogne de The Last of Us et de The Division tout en prenant une tournure MMO, The Day Before devait nous arriver en 2022 avant d’être repoussée d’une année entière. On l’attend maintenant pour ce premier trimestre avec l’espoir que les ambitions n’aient pas été revues à la baisse pour mieux coller aux capacités de ce studio relativement jeune, mais puisqu’il vient d’être porté sur l’Unreal Engine 5, on ose espérer que c’est tout le contraire.

Prenant place dans un monde post-apocalyptique suite à une pandémie, The Day Before vous demandera d’arpenter une grande ville américaine et ses environs à la recherche de ressources pour survivre, le tout en coopération ou en affrontant d’autres joueurs en plus des infectés qui rôdent dans les environs.

Skull & Bones

Editeur / Développeur : Ubisoft / Ubisoft Singapour

: Ubisoft / Ubisoft Singapour Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series Date de sortie : Courant 2023

Skull & Bones aura connu un chantier chaotique qui s’est compliqué jusqu’à cette année. Le jeu de pirates d’Ubisoft devait être l’un des jeux de cette fin d’année 2022, mais l’éditeur a changé d’avis quelques semaines avant la date fatidique pour peaufiner l’expérience, et sans doute aussi pour éviter la collision avec d’autres mastodontes, God of War Ragnarok en tête.

On espère que ces semaines supplémentaires de développement aideront à rendre ce jeu service plus alléchant. Skull & Bones nous permettra de vivre la vie d’un pirate qui va monter les échelons et se faire un nom au sein des eaux de l’Océan Indien. La liberté sera de mise avec la possibilité d’avoir son propre bateau à personnaliser pour voguer en direction des plus grands trésors de la région, tout en éliminant la concurrence au passage. Ubisoft nous promet ainsi un monde persistant qui devrait changer au fil des saisons, comme tout bon jeu service qui se respecte.

Marvel’s Spider-Man 2

Editeur / Développeur : Sony Interactive Entertainment / Insomniac Games

: Sony Interactive Entertainment / Insomniac Games Plateforme : PlayStation 5

: PlayStation 5 Date de sortie : Automne 2023

Retour à New-York pour y retrouver nos deux tisseurs préférés, Peter Parker et Miles Morales, qui vont se partager l’affiche dans Marvel’s Spider-Man 2. Après un premier épisode encensé par la critique et les joueurs suivi d’un très bon spin-off, cette suite porte en elle de nombreux espoirs avec des promesses alléchantes, comme celle de retrouver Venom et d’autres méchants cultes de l’univers de Spider-Man, le Bouffon Vert en tête.

On devrait logiquement pouvoir arpenter à nouveau la Grosse Pomme en toute liberté, avec peut-être la possibilité de passer d’un Spidey à un autre, même si on ne sait pas encore comment tout cela se déroulera. Etant donné qu’on commence à connaître la ville par cœur, on espère avoir droit à quelques nouveautés dans cette dernière afin que cet opus ne rende pas l’exploration trop redondante.

Assassin’s Creed Mirage

Editeur / Développeur : Ubisoft / Ubisoft Bordeaux

: Ubisoft / Ubisoft Bordeaux Plateformes : PC – PlayStation 5 – PlayStation 4 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PlayStation 5 – PlayStation 4 – Xbox One – Xbox Series Date de sortie : 2023

Après le gargantuesque Assassin’s Creed Valhalla, presque trop massif pour son propre bien, Ubisoft réduit ses ambitions le temps d’un épisode avec Assassin’s Creed Mirage, qui nous entraînera du côté de la ville de Bagdad au IXe siècle. On y suivra les aventures de Basim, un Assassin justement aperçu dans Valhalla, qui sera ici un peu plus jeune et qui va peu à peu faire ses preuves au sein de la Confrérie.

Avec cet épisode, Ubisoft s’offre un moment de répit dans la course à la démesure du monde ouvert. Assassin’s Creed Mirage recentre son action autour d’une seule et même ville qui reste vaste mais qui n’offrira pas un terrain de jeu immensément trop grand. Et c’est sans doute pour le meilleur, tant les premiers épisodes de la série avaient réussi à nous offrir des villes passionnantes à visiter. On espère donc retrouver ce feeling ici, surtout avec la promesse de mécaniques de parkour enfin remises sur le devant de la scène après avoir été trop longtemps mises de côté.

Et même si on ne l’inclut pas dans cette liste, on n’oublie pas non plus de citer Assassin’s Creed: Codename Red, qui succèdera à Mirage et qui nous fera lorgner du côté du Japon féodal avec un monde ouvert un peu plus grand.

Flintlock: The Siege of Dawn

Editeur / Développeur : Kepler Interactive / A44 Games

: Kepler Interactive / A44 Games Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series Date de sortie : 2023

On retrouve beaucoup de AAA dans cette liste mais il serait absurde de penser que le genre se limite aux grosses productions. Flintlock: The Siege of Dawn le prouve en nous mettant l’eau à la bouche grâce à des premières vidéos qui donnent le ton et qui nous présentent un univers où la magie et l’usage de la poudre à canon se mêlent.

Si le titre semble être très porté sur ses combats avec des inspirations évidentes tirées des Souls, l’exploration de ce monde exotique ne sera pas laissée de côté. L’héroïne sera accompagnée d’une petite créature qui lui permet de voler et de se déplacer très rapidement à travers des points d’accroche dispersés dans le monde. Une sorte de grappin magique en quelque sorte, qui nous aidera à mieux arpenter cet univers partagé en trois biomes différents, disposant chacun de leur propre style visuel.

Bleak Faith: Forsaken

Editeur / Développeur : Archangel Studios

: Archangel Studios Plateformes : PC – PlayStation 4 – Xbox One

: PC – PlayStation 4 – Xbox One Date de sortie : 2023

Sans doute l’un des jeux les moins médiatisés de cette liste, Bleak Faith: Forsaken n’en reste pas moins intrigant. A mi-chemin entre un Souls et un survival-horror, du moins selon les termes employés par le studio, le titre nous présente un univers grisâtre qui a son petit charme, porté par une direction artistique peu commune.

Développé par seulement trois personnes, le jeu n’aura pas beaucoup fait parler de lui en 2022 malgré la promesse d’une sortie durant cette année. Il faut donc croire que ce sera pour 2023, ce qui semble avoir été confirmé par un teaser publié en octobre dernier qui nous tease l’annonce d’une date pour très bientôt. Patience donc.

ARK 2

Editeur / Développeur : Studio Wildcard

: Studio Wildcard Plateformes : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : 2023

Des dinosaures, un grand open-world et un peu de Vin Diesel. Voici le programme très chargé d’Ark 2, qui fait suite au jeu de survie phénomène Ark: Survival Evolved. Cet épisode promet d’être l’un des premiers jeux en monde ouvert utilisant l’Unreal Engine 5, de quoi l’attendre au tournant, pour peu que l’on aime combattre des dinosaures en famille.

Aux dernières nouvelles, le titre était prévu pour sortir dans le courant de l’année 2023 mais le studio derrière le projet n’a pas donné plus de détails. Etant donné que nous ne sommes qu’en janvier, on peut espérer que Ark 2 nous arrive bien cette année, mais rien de garanti pour le moment.

STALKER 2 Heart of Chornobyl

Editeur / Développeur : Xbox Game Studios / GSC Game World

: Xbox Game Studios / GSC Game World Plateformes : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : 2023

Etant donné l’actualité entourant la guerre en Ukraine, difficile de savoir si STALKER 2 Heart of Chornobyl sortira bien cette année ou non. GSC Game World a beau nous promettre que ce sera le cas, le studio vit actuellement une situation incroyablement difficile qui l’empêche évidemment d’être concentré sur le développement de cette œuvre qui, lors de sa sortie, aura une résonance toute particulière avec tout ce qu’il se passe autour de Chornobyl.

Nul doute qu’arpenter ce monde à la dérive et impacté par l’actualité aura une toute autre saveur lorsqu’on aura le jeu entre les mains, puisqu’il doit nous plonger en plein cœur de la tristement célèbre centrale nucléaire et de ses environs.

Palworld

Editeur / Développeur : Pocket Pair

: Pocket Pair Plateformes : PC – Xbox One – Xbox Series

: PC – Xbox One – Xbox Series Date de sortie : 2023

Même si l’on a récemment eu droit à un jeu Pokémon en monde ouvert, Palworld promet de vraiment dynamiter la formule, au sens strict du terme. Imaginez un jeu avec des créatures à capturer, un vaste monde à explorer, une direction artistique toute colorée… et des fusils, de la maltraitance et une bonne dose de violence sans pour autant montrer une goutte de sang.

Voilà le pitch absurde et osé de Palworld, qui ne cache pas ses inspirations mais qui fait tout pour nous proposer une sorte de pastiche décalé. Pour capturer les Pals, ces créatures fantastiques, il ne faudra pas hésiter à faire parler la poudre, tout comme il ne faudra pas avoir de remords à vous servir de ces monstres pour les plus basses besognes. Le résultat semble complétement dingue et explorer ce monde seul ou à plusieurs promet de bonnes tranches de rigolade.

The Crew Motorfest

Editeur / Développeur : Ubisoft / Ivory Tower

: Ubisoft / Ivory Tower Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series Date de sortie : 2023

La série de jeux de course en monde ouvert d’Ubisoft reviendra cette année avec The Crew Motorfest. Pour l’instant présenté à l’aide d’un simple teaser, on ne connait pas toutes les nouveautés de cet épisode. On sait tout de même qu’il nous enverra sur l’île d’O’ahu, en plein cœur de l’archipel d’Hawaï. Un décor paradisiaque, qui va quelque peu changer par rapport aux précédents The Crew, et qui nous promet un terrain de jeu varié, avec son volcan, ses routes sinueuses et ses plages ensoleillées.

Comme toujours, il sera possible d’y jouer seul ou avec des coéquipiers et on imagine qu’il y aura une tonne d’activités à découvrir et des dizaines de courses et d’épreuves à faire. Les premières images dégagent tout de même une certaine vibe Forza Horizon, ce qui n’est pas forcément pour nous déplaire. Reste plus qu’à voir comment il va se démarquer.

Test Drive Unlimited Solar Crown

Editeur / Développeur : Nacon / KT Racing

: Nacon / KT Racing Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series – Switch

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series – Switch Date de sortie : 2023

Second et dernier jeu de course de cette liste, Test Drive Unlimited Solar Crown est lui aussi attendu de longue date. Reprenant tout l’aspect social de la licence en transposant son intrigue à Hong Kong, avec une ville entièrement et fidèlement recrée, Le titre de KT Racing déchaîne les passions à chacune de ses apparitions.

Il sait donc qu’il pourra compter sur une fanbase assez solide, qu’il va devoir captiver avec tout son contenu au lancement. On nous promet que l’on pourra progresser en toute liberté, à notre façon, en personnalisant nos voitures et en choisissant de rejoindre l’un des deux clans principaux du jeu.

Avatar: Frontiers of Pandora

Editeur / Développeur : Ubisoft / Massive Entertainment

: Ubisoft / Massive Entertainment Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series Date de sortie : 2023/2024

On aurait dû le découvrir en 2022 pour fêter la sortie d’Avatar: La Voie de l’Eau dans les salles obscures, mais Avatar: Frontiers of Pandora n’était pas prêt. Ubisoft a choisi de le repousser à une date indéterminée en nous laissant la sensation que les choses ne se déroulaient sans doute pas comme prévue, et que le projet était plus complexe à appréhender que ce que l’éditeur pensait.

Malgré cela, impossible de ne pas être curieux à l’idée d’avoir droit à un vrai monde ouvert au sein de Pandora. Surtout quand celui-ci devrait nous présenter des régions inédites et reculées de la planète, qui n’ont pas été vues dans les films de James Cameron. Voir ce monde à travers les yeux de Na’vi a forcément quelques chose d’excitant, surtout si le jeu présente un gameplay aérien avec des créatures volantes, comme le premier trailer du jeu pouvait le laisser penser. Mais en l’absence de date de sortie, on serait presque en train de se demander si le troisième film arrivera en premier ou non.

Rise of the Ronin

Editeur / Développeur : Sony Interactive Entertainment / Team Ninja

: Sony Interactive Entertainment / Team Ninja Plateforme : PlayStation 5

: PlayStation 5 Date de sortie : 2024

Annoncé à la surprise générale lors d’un State of Play, Rise of the Ronin représente un challenge assez inédit pour Team Ninja qui se confronte au genre de l’Action-RPG en monde ouvert. Se déroulant durant les années 1860 au Japon, le titre nous présente l’aventure d’un ronin qui va devoir survivre dans un monde hostile, dans un pays où les traditions se font bousculer par l’arrivée massive d’Occidentaux.

La comparaison avec Ghost of Tsushima saute évidemment aux yeux (même si plusieurs siècles séparent les univers des deux jeux), tant on nous promet une liberté similaire, avec beaucoup de choix dans notre façon de nous battre et de nous mouvoir. En plus d’un cheval, on pourra même utiliser une sorte de deltaplane pour apporter un peu de verticalité à nos déplacements. Un monde ouvert à surveiller de très près, ne serait-ce que pour son contexte historique assez inédit pour le genre.

Gothic Remake

Editeur / Développeur : THQ Nordic / Alkimia Interactive

: THQ Nordic / Alkimia Interactive Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

THQ Nordic n’offrira qu’un petit portage à Risen en 2023, mais l’éditeur compte bien sortir le grand jeu pour un autre titre de Piranha Bytes avec le retour de Gothic dans un remake tout neuf. C’est ici Alkimia Interactive qui va s’occuper de cette nouvelle version et qui va offrir une seconde jeunesse à un RPG désormais culte bien que trop méconnu.

Le remake nous jettera à nouveau en plein cœur de la Colonie, une immense zone pénitentiaire à parcourir où la survie prime sur tout le reste. Puisque le titre a donné de ses nouvelles en 2022 lors du showcase THQ Nordic, on peut espérer qu’il nous arrive dès cette année, bien que rien ne soit confirmé.

Outcast 2: A New Beginning

Editeur / Développeur : THQ Nordic / Appeal Studios

: THQ Nordic / Appeal Studios Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

Plus de deux décennies après le premier Outcast, la licence est de retour avec un second volet inespéré, qui fera la part belle à l’aventure sur la planète Adelpha. Cutter Slade reprend ici du service pour sauver les Talans de méchants robots qui veulent les priver de leur liberté.

Les premières images ont mis l’accent sur la liberté offerte dans Outcast 2: A New Beginning, principalement représentée par l’utilisation d’un jetpack qui permet à notre protagoniste de se déplacer dans les airs à l’envie. Explorer la planète devrait être un plaisir de tous les instants, avec une culture entière à découvrir, des temples cachés et de vastes et luxuriantes forêts. Avec cette carte a priori gigantesque et ses différents biomes, le dépaysement semble être garanti.

Crimson Desert

Editeur / Développeur : Pearl Abyss

: Pearl Abyss Plateformes : PC et consoles (encore non-confirmées)

: PC et consoles (encore non-confirmées) Date de sortie : Inconnue

Pearl Abyss a mis de côté ses ambitions de MMO pour se pencher sur un ambitieux jeu d’action et d’aventure en monde ouvert avec Crimson Desert. Difficile de ne pas y voir l’influence de The Witcher 3 dans cette production à grande échelle, qui nous fera parcourir le monde de Pywel dans la peau d’un mercenaire et de ses compagnons.

Crimson Desert n’est pas en reste lorsqu’il s’agit de nous montrer de somptueux paysages à explorer, si bien que l’on peine à croire que le résultat présenté en vidéo soit réel. Depuis sa grande apparition lors des Game Awards de 2020, le jeu s’est fait très discret mais l’espoir qu’il puisse sortir avant la fin de l’année 2023 est bien là, même s’il s’agit encore de prévisions optimistes. Quoi qu’il en soit, on l’attendra de pied ferme.

DokeV

Editeur / Développeur : Pearl Abyss

: Pearl Abyss Plateformes : PC et consoles (encore non-confirmées)

: PC et consoles (encore non-confirmées) Date de sortie : Inconnue

DokeV ressemble presque à l’antithèse de Crimson Desert tant il est plus coloré et à destination d’un public bien plus jeune. S’inspirant entre autres de Pokémon ou de Digimon, le jeu nous permet d’incarner des enfants aventureux à la recherche des Dokébi, d’étranges créatures avec lesquelles on peut se lier d’amitié pour combattre des robots contrôlés par une intelligence artificielle.

Au-delà des images sous acide et remplies de couleurs que DokeV nous a laissé entrevoir, c’est la promesse d’un vaste monde à explorer qui a séduit les foules. Surtout avec les nombreuses possibilités de déplacement qui semblent être disponible, comme un skatebord, un parapluie-deltaplane, des rollers ou même des voitures miniatures. Un jeu au style incomparable qu’il nous tarde de découvrir et qui change un peu des mondes de fantasy ou de science-fiction qu’on peut voir dans cette liste.

Dune Awakening

Editeur / Développeur : Funcom

: Funcom Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

The Day Before ne sera pas le seul grand MMO orienté survie avec un grand monde ouvert de cette année 2023, puisque Dune Awakening se positionne sur le même créneau. Enfin presque, puisqu’il ne sera pas question de combattre des infectés sur notre bonne vieille planète, mais plutôt de survivre dans le désert d’Arrakis où chaque dune de sable peut cacher un danger mortel, à l’image d’un ver géant.

Funcom a déjà prouvé sa maitrise du genre avec Conan Exiles et le studio s’attaque aujourd’hui à une licence toute aussi culte. On sait peu de choses à propos de de Dune Awakening si ce n’est qu’il semble arriver pile au bon moment pour fêter la sortie du deuxième film avec Timothée Chalamet à la fin de l’année.

Where Winds Meet

Editeur / Développeur : NetEase / Everstone Studio

: NetEase / Everstone Studio Plateforme : PC

: PC Date de sortie : Inconnue

Where Winds Meet semble être l’un des premiers jeux NetEase a vouloir définitivement séduire l’Occident grâce à des ambitions démesurées et un monde ouvert riche en possibilités. Le titre nous raconte l’histoire d’un vagabond dont le chemin pourra être façonné à l’envie, en l’orientant vers plusieurs spécialisations possible. Le tout prendra place dans un univers qui nous raconte la transition entre la fin de la dynastie des Dix Royaumes et le début de la dynastie des Song du Nord.

Les premières images époustouflantes du titre ont suffi à faire du jeu une curiosité intrigante, presque trop belle pour être vraie, aussi bien d’un point de vue technique que dans les fonctionnalités qui semblent être offertes. Rendez-vous dans quelques mois ou années afin de savoir s’il s’agissait bien d’un pétard mouillé ou non.

State of Decay 3

Editeur / Développeur : Xbox Game Studios / Undead Labs

: Xbox Game Studios / Undead Labs Plateformes : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

On rentre ici dans la catégorie des jeux Microsoft annoncés depuis belle lurette mais qui nous font faux bond à chaque conférence. On désespère donc de voir arriver un jour State of Decay 3 et son monde post-apocalyptique enneigé, qui ne nous a laissé entrevoir qu’une jolie bande-annonce sans aucune image de gameplay.

Et pour cause, selon certaines enquêtes, le développement a connu de nombreux remous suite à un management toxique et un reboot un interne. Si maintenant, le jeu semble être sur la bonne voie, le voir sortir en 2023 relèverait du miracle. Mais cette année, on croit à son apparition lors de la traditionnelle conférence E3 de Microsoft, en espérant que les nouvelles soient bonnes.

Fable

Editeur / Développeur : Xbox Game Studios / Playground Games

: Xbox Game Studios / Playground Games Plateformes : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

Lui aussi a des chances quasi nulles de sortir cette année mais Fable reste l’un des RPG en monde ouvert qui suscite le plus d’engouement. Malheureusement, le projet semble patiner au sein de Playground Games, plus habile avec un volant qu’avec des épées et un univers de fantasy. Le studio habitué aux Forza Horizon change ici tous ses repères et selon les échos que l’on peut avoir de son développement, les équipes semblent avoir besoin de beaucoup de temps pour adapter leurs outils et leur manière de travailler.

On patientera donc encore un moment avant de découvrir ce Fable IV ou quel que soit son nom, mais on on a tout de même hâte de retrouver cette licence pas comme les autres, à l’humour si british et aux possibilités si grandes.

Avowed

Editeur / Développeur : Xbox Game Studios / Obsidian

: Xbox Game Studios / Obsidian Plateformes : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

On termine ce tour des Xbox Game Studios avec Avowed, le prochain-prochain titre d’Obsidian qui est aussi silencieux que tous les autres mondes ouverts prévus chez Microsoft. Comme les autres, Avowed n’a pas vraiment donné de nouvelles depuis son annonce lors de la grande conférence de l’été 2020 du constructeur.

Avec l’année chargée que va connaître la Xbox Series et les nombreux autres projets en préparation, on peut penser que le titre nous fera encore faux bond cette année. On se rappellera donc simplement que l’on évoluera ici dans les contrées d’Eora, un monde que l’on connait déjà puisque c’est celui dépeint dans les jeux de la licence Pillars of Eternity, du même studio. Reste à savoir qui de lui ou de The Outer Worlds 2 (qui n’aura probablement pas un vrai monde ouvert) sortira le premier.

Death Stranding 2 (DS2)

Editeur / Développeur : Kojima Productions

: Kojima Productions Plateforme : PlayStation 5

: PlayStation 5 Date de sortie : Inconnue

Bien que coupé en deux parties distinctes, le monde ouvert de Death Stranding premier du nom avait réussi à offrir un vrai sentiment de gigantisme et d’isolement au sein d’une carte bien trop grande pour que l’on espère y voir chaque centimètre carré. Et même si ce monde était globalement vide, cela faisait aussi partie de son charme.

Death Stranding 2 doit donc faire encore mieux mais il est encore trop tôt pour savoir comme Hideo Kojima et ses équipes vont relever le défi. On imagine que l’on restera aux Etats-Unis, mais certainement dans une autre région avec un monde qui aura sans doute changé depuis les événements du premier opus. Le mystère est encore entier, mais il nous tarde de recommencer les promenades lugubres et solitaires dans cet univers si particulier.

Star Wars Ubisoft

Editeur / Développeur : Ubisoft / Massive Entertainment

: Ubisoft / Massive Entertainment Plateformes : Inconnues

: Inconnues Date de sortie : Inconnue

On ne le voyait pas faire parler de lui avant la sortie d’Avatar: Frontiers of Pandora étant donné qu’il est lui aussi développé par Ubisoft Massive, mais le jeu Star Wars en monde ouvert chez Ubisoft pourrait bien donner de ses nouvelles dès cette année.

Le studio a récemment déclaré être à la recherche de testeurs pour ce titre tout en teasant clairement que 2023 serait une grosse année pour le studio, pas seulement grâce à Avatar. S’il ne parait pas raisonnable d’espérer une sortie du jeu en 2023, le fait qu’il puisse faire parler de lui dès cette année a de quoi titiller tous les fans de la saga de science-fiction. On ne sait en revanche rien du titre, en dehors du fait qu’il nous présentera un open-world dont la nature reste encore à déterminer.

Project: The Perceiver

Editeur / Développeur : Papergames / 17ZHE Studio

: Papergames / 17ZHE Studio Plateformes : PlayStation 4 – PlayStation 5

: PlayStation 4 – PlayStation 5 Date de sortie : Inconnue

Parmi les nombreux projets chinois à surveiller d’un coin de l’œil, on retrouve Project: The Perceiver, un ambitieux jeu d’action en monde ouvert réalisé par un studio qui a plutôt l’habitude de s’aventurer dans le genre du monde ouvert. L’ambition est donc montée d’un cran ici, avec des premières images qui donnent envie d’en voir plus.

Pas besoin de trop en voir pour vite se rendre compte que cette nouvelle licence peut être résumée en une fusion entre Sekiro: Shadows Die Twice et Ghost of Tsushima, avec des combats exigeants, des coups millimétrés et des duels très cinématographiques. Si le gameplay dans le monde ouvert a peu été dévoilé, on sait au moins que l’on aura la possibilité de grimper sur les toits pour mieux explorer les environs.

Infinity Nikki

Editeur / Développeur : Papergames

: Papergames Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – iOS – Android

: PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – iOS – Android Date de sortie : Inconnue

Papergames est aussi à l’œuvre sur un autre monde ouvert au style bien différent et nettement moins sombre, Infinity Nikki. Quand bien même on y retrouve un peu de combats, ce jeu délaisse la violence pour s’intéresser au monde de la mode, puisqu’il est issu d’une licence de jeux mobiles populaire où le fashion est le maître mot.

Décrit comme étant un « open-world dress-up adventure game », le jeu a séduit grâce à sa première démo technique très impressionnante, qui laisse entrevoir un monde assez gigantesque. Celui-ci pourra être exploré grâce aux pouvoirs de chaque tenue, qui permettent par exemple de rétrécir ou d’être agrandi, sans oublier quelques accessoires pour planer ou se déplacer plus vite.

Dragon’s Dogma 2

Editeur / Développeur : Capcom

: Capcom Plateformes : Inconnues

: Inconnues Date de sortie : Inconnue

On ne l’attendait plus, mais les dix ans de la série ont permis à Capcom d’officialiser l’existence d’un Dragon’s Dogma 2. Le premier épisode s’est forgé une réputation sur la durée qui lui a permis de constituer une communauté solide désireuse de retrouver cet univers dans une suite sur les nouvelles plateformes.

Capcom a entendu cet enthousiasme et Hideaki Itsuno nous a promis qu’il travaillait d’arrache-pied pour nous donner des nouvelles du jeu dès cette année. Autrement dit, voir arriver cet épisode en 2023 tient du fantasme, mais le simple fait de savoir que le projet existe et que son développement avance suffit certainement à certains pour l’attendre de pied ferme.

Honor of Kings: World

Editeur / Développeur : Tencent Games / TiMi Studios

: Tencent Games / TiMi Studios Plateformes : Inconnues

: Inconnues Date de sortie : Inconnue

Honor of Kings est aujourd’hui l’une des licences les plus lucratives dans le milieu, notamment en Asie où le jeu est un véritable phénomène. Il n’est donc pas étonnant de voir son éditeur tenter de nouvelles choses avec la série avec Honor of Kings: World, un action-RPG en monde ouvert qui avait de quoi nous rendre bouche bée lors de sa présentation.

Comme on pouvait malheureusement s’y attendre, les ambitions ont été quelque peu revues à la baisse ensuite pour mieux coller à la réalité des plateformes actuelles. Toujours est-il que le projet a du potentiel grâce à des combats dynamiques et plusieurs personnages à contrôler. L’exploration sera aussi de mise avec une sorte de grappin similaire à celui de Monster Hunter Rise, ou encore la possibilité d’explorer les fonds marins.

The Witcher

Editeur / Développeur : CD Projekt Red / Fool’s Theory

: CD Projekt Red / Fool’s Theory Plateformes : Inconnues

: Inconnues Date de sortie : Inconnue

On part directement en 2025/2026, au plus tôt, avec non pas un, mais deux jeux The Witcher qui nous attendent. Tout d’abord le remake du premier épisode, qui sera rebâti à l’aide de l’Unreal Engine 5 et qui va complétement changer sa structure pour adopter celle du monde ouvert à la The Witcher 3.

Dans le même temps, on aura aussi droit au début d’une toute nouvelle trilogie dont on ne sait encore rien. CD Projekt Red compte rester sur la formule du monde ouvert solo typé RPG, de quoi nous garantir une grande épopée qu’on espère être aussi mémorable que la première avec Geralt.

The Elder Scrolls VI

Editeur / Développeur : Xbox Game Studios / Bethesda Game Studios

: Xbox Game Studios / Bethesda Game Studios Plateformes : PC – Xbox Series (pour l’instant)

: PC – Xbox Series (pour l’instant) Date de sortie : Inconnue (dans une décennie, qui sait)

On est quelque peu obligé de ne pas l’oublier ici, même si l’on sait très bien que The Elder Scrolls VI, ce n’est pas pour demain. Avec Starfield, Bethesda est très occupé ailleurs et ce sixième épisode ne semble en être qu’à sa préproduction, même après toutes ces années depuis son officialisation.

Nulle doute que l’éditeur devrait de nouveau nous servir un monde ouvert riche en possibilités, mais il va falloir prendre votre mal en patience pour découvrir tout cela. Il reste aussi à savoir si le jeu sera exclusif ou non aux plateformes Xbox, ce qui semble être le cas bien que l’information n’ait jamais été confirmée. Suspense.

GTA 6

Editeur / Développeur : Rockstar Games / Take-Two Interactive / Rockstar North

: Rockstar Games / Take-Two Interactive / Rockstar North Plateformes : Inconnues

: Inconnues Date de sortie : Inconnue (peut-être plus tôt que TES VI)

Bon, on doit bien avouer qu’on l’a mis pour la blague tant GTA 6 fait figure d’ultime arlésienne dans le milieu. Il faut s’y faire, le prochain jeu de Rockstar ne sortira pas en 2023 et si on a l’espoir que 2024 soit envisageable, on restera prudents à ce sujet.

Le titre aura au moins fait parler de lui récemment avec une gigantesque fuite qui nous permet de savoir qu’il devrait mettre en place un duo de protagonistes dans la ville de Vice City, à une époque plus contemporaine que celle vue dans GTA: Vice City. Cela suffit à rendre les fans du studio fous d’impatience à l’idée de retrouver cette ville emblématique que l’on aura tant explorée sur PlayStation 2. Mais l’attente pourrait être encore un peu longue.

Voilà qui met fin à cette liste qui, on le rappelle n’est pas exhaustive. Elle ne comprend pas les nombreux jeux mobiles en monde ouvert qui arrivent, tout comme plusieurs jeux indépendants ou plus confidentiels qui adopteront aussi cette particularité, que ce soit Lightyear Frontier, The Awakener: Risen et bien d’autres. Mais elle offre déjà un tour d’horizon de ce qui nous attend dans les prochaines années, avec des dizaines et des dizaines d’univers à explorer. Quels jeux attendez-vous le plus dans cette liste ?