Fable : Le studio ne veut pas montrer d’images tant que le jeu n’est pas complétement prêt

Si vous aussi, vous attendez Fable IV (que l’on appellera comme ça par défaut) depuis son annonce il y a maintenant deux ans, continuez de prendre votre mal en patience. Le jeu n’est visiblement pas encore entré dans sa phase finale de développement, et le studio Playground Games continue de recruter des artistes pour agrandir l’équipe. Interviewé à la PAX 2022 à propos du silence qui règne autour du jeu, Matt Booty, qui est à la tête des Xbox Game Studios, a précisé pourquoi le jeu se fait si discret.

Pas d’annonce tant que le studio ne le sent pas

Il est d’abord revenu sur le choix du studio, qui a pu étonner. On connait Playground Games pour son travail sur la série des Forza Horizon, qui demande des compétences complétement différentes par rapport à celles requises pour le développement d’un RPG comme Fable. Mais pour Booty, le studio a parfaitement compris ce qu’il devait faire :

« Soyons honnêtes, donner Fable à l’équipe de course pourrait être un peu casse-tête, mais ils ont prouvé qu’ils ont compris l’idée, et j’ai hâte que le moment vienne de pouvoir en montrer plus. »

Mais justement, quand allons-nous revoir le jeu ? Booty explique qu’il voulait montrer le titre à plusieurs occasions, mais le studio était contre cette idée :

« À chaque fois que je vois quelque chose, je dis « Nous devrions montrer ça »… parce qu’il y a beaucoup de trucs sympas. L’équipe a clairement indiqué que je ne pourrai rien montrer tant que ce ne sera pas prêt. »

On imagine que le tout est un peu romancé (après tout, c’est bien Booty le patron, celui qui prend la décision), mais on se rassurera peut-être de voir qu’une équipe de développement a encore son mot à dire lorsqu’il s’agit de ne pas montrer un jeu trop tôt.