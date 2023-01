Star Wars : Le jeu d’Ubisoft pourrait donner de ses nouvelles en 2023

Ubisoft aura été particulièrement calme en 2022, la faute à des projets annulés ou repoussés, à l’image d’Avatar: Frontiers of Pandora qui n’aura pas réussi à maintenir une date de sortie proche de celle du deuxième film de James Cameron. Tandis que ce projet semble battre de l’aile, Ubisoft Massive planche aussi activement sur un jeu Star Wars qu’on ne voyait pas être présenté avant 2024, au plus tôt. Et pourtant, il se pourrait bien que ce dernier nous donne quelques informations dès cette année.

Une galaxie plus si lointaine ?

Happy New Year to you all.

2023 is going to be huge for us.

Join the adventure.#MassiveStarWars pic.twitter.com/NGqKMXImpc — Julian Gerighty (@jgerighty) January 1, 2023

Juste avant les fêtes, on apprenait qu’Ubisoft Massive était à la recherche de testeurs pour son Star Wars en monde ouvert, de quoi laisser penser que le projet était finalement plus avancé que prévu. Un autre indice vient confirmer cela avec un tweet de Julian Gerighty, directeur créatif chez Ubisoft Massive, qui nous souhaite simplement la bonne année en déclarant que 2023 sera une une période importante pour le studio, le tout accompagné d’une image avec le logo Star Wars.

On pensait que la communication du studio s’attarderait avant tout sur Avatar: Frontiers of Pandora (et ce sera peut-être le cas plus tard cette année), mais le projet Star Wars semble avancer à pas de géant si l’on nous promet des nouvelles du jeu pour 2023. Entre ces deux énormes licences, l’année 2023 sera en tout cas bien chargée pour Ubisoft Massive.