Accueil » Actualités » The Crew 3 est bien The Crew Motorfest, sortie prévue en 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series

Il était temps qu’Ubisoft donne un peu de grain à moudre à ses actionnaires et surtout au public, puisque les mauvaises nouvelles se sont enchaînées pour l’éditeur français. L’annonce de The Crew 3 était donc idéale pour donner un peu de baume à cœur, du moins à celles et ceux qui attendent l’arrivée d’un nouvel opus pour la licence de jeu de courses. L’effet de surprise aura été quelque peu amoindri à cause des diverses fuites, mais ça y est, The Crew 3 est bien réel et il se nommera The Crew Motorfest, comme prévu (ah non pardon, The Crew Motorfest: A Ubisoft Original, c’est vrai).

The Crew Horizon

Ce troisième épisode mettra donc en place un festival géant, le Motorfest, centré sur la culture automobile avec des tas de courses à réaliser dans des décors paradisiaques. Si cela vous dit quelque chose, c’est bien normal. On sera donc bien plongé en plein cœur de l’île d’O’ahu dans l’archipel d’Hawaï, qui nous servira de terrain de jeu géant que l’on pourra explorer en solo ou en compagnie de nos coéquipiers.

On en voit encore très peu avec ce premier teaser, mais Ubisoft va mettre en place un programme Insider qui permettra à des chanceux trier sur le volet de pouvoir tester le jeu en avant-première, et ce dès demain. Ce programme donnera accès à plusieurs phases de bêta sur PC, et si vous souhaitez avoir une chance d’y participer, vous pouvez vous rendre sur le site officiel du jeu.

Pour le moment, The Crew Motorfest n’a pas encore de date de sortie, mais il devrait arriver dans le courant de l’année 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.