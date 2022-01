La mode de l’open-world n’est pas prête de s’estomper en 2022 et dans les années à venir. L’année 2021 a vu plusieurs d’entre eux être repoussés à cause de la pandémie, et arriveront pour la plupart en 2022 et 2023, dans un calendrier rempli à ras-bord.

Afin de bien s’y repérer parmi toutes les propositions, nous vous avons listé les jeux en open-world à venir en 2022 et au-delà. Cette sélection n’est pas exhaustive, étant donné que l’industrie va proposer des centaines de jeux du genre, mais on vous liste ici de nombreux titres qui marqueront sans doute l’année 2022 et les prochaines.

Dying Light 2

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series Date de sortie : 4 février 2022

Le premier Dying Light avait déjà conquis les amateurs d’ambiance post-apocalyptique en monde ouvert, mais le deuxième épisode promet de mettre la barre encore plus haut.

Dying Light 2: Stay Human est ambitieux, et derrière son long temps de développement se cache un monde ouvert rempli de possibilité, qui va être façonné selon les décisions que l’on va prendre tout au long du jeu. Les différentes factions vont se mouvoir dans les quartiers en fonction des choix effectués et des bâtiments vont changer d’allure au fur et à mesure que l’on progresse dans l’histoire ou dans les diverses quêtes annexes.

Horizon Forbidden West

Plateformes : PS4 – PS5

: PS4 – PS5 Date de sortie : 18 février 2022

Aloy s’apprête à découvrir une nouvelle région dans Horizon Forbidden West, avec un monde encore plus vaste que l’on espère être tout aussi réussi que celui présenté dans le premier opus.

Même si l’on se rapproche de la sortie du titre, on a encore peu vu ce grand terrain de jeu, malgré quelques vidéos de gameplay qui nous laissaient entrevoir les nouvelles capacités d’Aloy qui lui permettront de se déplacer plus librement dans la nature. On devrait toujours avoir droit à plusieurs biomes différents, avec toujours plus de machines à combattre et des clans peu scrupuleux à abattre ici et là. On espère être séduit par cette nouvelle proposition, mais nul doute qu’on aura là certainement droit à l’un des mondes ouverts les plus ambitieux de 2022.

Elden Ring

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series Date de sortie : 25 février 2022

Quand From Software se met à l’open-world, forcément, le résultat est très attendu. Après deux ans de silence, Elden Ring a fait son retour en 2021 et arrivera normalement dès le mois de février, avec un grand monde à explorer qui devrait nous réserver bien des challenges.

On a d’ailleurs pu en explorer une petite partie via la bêta du jeu, qui nous a montré que le studio maitrisait bien le sujet du monde ouvert. Entre boss cachés, donjons à explorer, grottes mystérieuses et trésors à découvrir, le monde d’Elden Ring semble être riche et donne clairement envie de s’y perdre à dos de cheval pendant des heures et des heures. Espérons que tout le reste de la carte soit du même acabit que ce que l’on a déjà pu voir, et on aura là l’un des jeux les plus ambitieux de 2022.

ELEX 2

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series Date de sortie : 1er mars 2022

Le premier ELEX avait le mérite de nous faire entrevoir un monde original, divisé par plusieurs influences avec des genres bien différents, du monde médiéval à une partie plus orientée science-fiction.

Sa suite reprendra le même principe, et nous donnera surtout des moyens de visiter plus rapidement ce monde, avec une plus grande liberté de mouvement, notamment grâce à l’utilisation d’un jetpack. L’intrigue prendra place quelques années après celle du premier épisode, en nous plaçant à nouveau dans les bottes de Jax, et on devrait encore avoir droit à des dizaines de quêtes annexes à découvrir dans cet open-world, avec de nouveaux défis à relever et des secrets inédits à découvrir.

Sons of the Forest

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : 20 mai 2022

Après plusieurs mois sans nouvelles, Sons of the Forest est réapparu à la toute fin de 2021 pour nous annoncer un report de quelques mois, avec une sortie prévue pour le mois de mai.

Mêlant survie et horreur, le titre reprendra les bases du premier épisode, The Forest, avec quelques améliorations ici-et-là. De nombreuses armes seront disponibles pour se défendre sans cette suite, et la survie sera toujours au coeur de l’expérience, sans que l’on en sache bien plus pour le moment. Espérons qu’un nouveau retard ne soit pas à planifier, et que le studio se fera plus loquace dans les prochaines semaines.

Forspoken

Plateformes : PC – PS5

: PC – PS5 Date de sortie : 24 mai 2022

A l’instar de Légendes Pokémon Arceus, Forspoken ressemble fortement à un semi-monde ouvert, malgré ce que les premiers trailers pouvaient laisser penser. Le titre sera composé de zones très vastes à explorer, mais visiblement, ces zones seront bien délimitées.

Qu’importe, tant la liberté accordée semble être immense dans ce jeu, qui nous placera dans la peau d’une jeune femme dotée de pouvoirs magiques, qu’elle pourra utiliser pour se déplacer à toute vitesse, voire pour se créer des lianes afin de se balancer en l’air. Le gameplay promet d’être très dynamique, avec un open-world charmant et intriguant, bien que celui-ci paraisse un peu vide pour l’instant. On attendra la sortie pour en juger.

The Day Before

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 22 juin 2022 (sur PC)

Un peu de MMO dans cette sélection avec The Day Before, qui semble être un joyeux mélange entre The Division et The Last of Us, où la survie prime face à l’apparition d’un virus qui entraîne la civilisation au bord de l’effondrement.

Explorer cet open-world en compagnie d’autres survivants devrait donner lieu à des situations intéressantes, avec des batailles entre différents groupes pour mettre la main sur des ressources essentielles pour la survie. On pourra alors visiter une grande ville en proie au chaos, mais aussi s’aventurer dans la banlieue et même la campagne environnante, afin de piller les maisons et d’y trouver des abris pour faire se protéger des infectés.

Bleak Faith: Forsaken

Plateformes : PC – PS4 – Xbox One

: PC – PS4 – Xbox One Date de sortie : Deuxième trimestre 2022

Il devait initialement sortir en 2021, mais Bleak Faith: Forsaken s’est fait oublier et a repoussé sa sortie au deuxième trimestre 2022. Cet open-world ambitieux est d’abord passé par la case du financement participatif, et est maintenant en passe de sortir.

Mêlant action-RPG au genre du survival-horror, le tout en monde ouvert, le titre semble puiser des influences très visibles chez les Souls et Shadow of the Colossus. Un mélange étonnant qui laisse entrevoir des combats brutaux et sans pitié, notamment contre de très grandes créatures monstrueuses.

Saints Row

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series Date de sortie : 23 août 2022

La licence Saints Row joue gros en 2022 avec un reboot qui laissé quelques fans assez sceptiques lors de son annonce étant donné le décalage avec les opus précédent. Nouveaux personnages, nouvelles villes, nouvelle guerre des gangs, le GTA-Like de Volition doit encore faire ses preuves mais les images dévoilées jusqu’à présent ont de quoi nous rendre curieux.

On évoluera dans la ville fictive de Santo Ileso, située au sud-ouest des Etats-Unis avec un groupe de 4 amis qui devront étendre leur influence en développant leur propre syndicat du crime. Vous serez le dirigeant du groupe puisque le titre vous permettra de customiser votre avatar.

Starfield

Plateformes : PC et Xbox Series

: PC et Xbox Series Date de sortie : 11 novembre 2022

Enormément attendu par les fans de Bethesda, Starfield s’annonce comme un space-opera ultra ambitieux. Si l’on peut résumer les attentes en une formule, il serait à la science-fiction ce que Skyrim est à l’heroic-fantasy. On espère en tout cas qu’il soit tellement que bon que Todd Howard puisse vendre des palettes de rééditions sur 10 ans.

Nous serons projetés 300 ans dans le futur dans une lointaine galaxie et il sera évidemment question d’explorer un tas de planètes. Il y a encore beaucoup de mystères autour du titre, mais on en sait assez pour qu’il soit l’un des jeux les plus attendus de 2022.

S.T.A.L.K.E.R 2

Plateformes : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : 8 décembre 2022

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl est assurément l’un des open-world les plus ambitieux de cette liste, tout simplement car ce sera ici l’un des premiers jeux du genre qui aura été développé sur le moteur Unreal Engine 5.

De quoi assurer un résultat qui devrait nous décoller la rétine, quand bien même le monde que l’on devra explorer sera dévasté. Si l’on se fie aux promesses de cet opus et à la qualité du premier opus, nul doute que cet immense terrain de jeu devrait nous réserver quelques surprises, avec un monde bien plus vivant qu’il en l’air, grâce à une technologie qui fait que les PNJ et des abominations qui nous vous attendent pas pour faire leur vie.

Gotham Knights

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : Courant 2022

On a déjà arpenté Gotham avec Batman avec la série des Arkham, et c’est maintenant au tour de la Bat-Family d’aller combattre le crime dans Gotham Knights. Suite à la mort de notre bon Batou, Nightwing, Batgirl, Robin et Red Hood prennent les armes et promettent de faire régner l’ordre à Gotham, en faisant face à de nombreux vilains, la Cour des Hiboux en tête.

Le titre promet donc un vrai open-world où l’on pourra changer de personnage à la volée, à moins de l’explorer en coopération. Chaque personnage aura sa propre façon de se déplacer dans ce monde, comme Batgirl qui utilisera notamment une moto, et on imagine que l’on pourra arpenter les rues de la ville librement à la recherche de criminels à punir.

Suicide Squad: Kill The Justice League

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : Courant 2022

Exit Gotham, Suicide Squad: Kill The Justice League nous entraîne dans une ville de Metropolis complétement dévastée par la victoire de Brainiac sur la Justice League. Heureusement, il reste la Suicide Squad pour sauver le monde, mais cela passera par l’affrontement des anciens super-héros, victimes d’un lavage de cerveau.

On aura donc le choix d’incarner Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang ou King Shark dans cet open-world qui promet d’être assez fou, avec on imagine peu d’exploration au programme mais beaucoup de baston contre les forces de Brainiac, que ce soit seul ou jusqu’à quatre joueurs et joueuses. Reste à voir si tout cela sera divisé en quartiers, ou si l’on pourra bel et bien se promener librement au sein de cette apocalypse.

Hogwarts Legacy

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series Date de sortie : Courant 2022

Harry Potter déchaîne toujours les passions, et Hogwarts Legacy est logiquement l’un des jeux les plus attendus de 2022. La promesse de pouvoir vivre la vie d’un élève au sein de l’école de Poudlard tout en explorant le monde aux alentours a de quoi être alléchante, et ce même si l’on n’est pas forcément un adepte de la saga.

On ignore encore la structure finale du jeu, mais on espère pouvoir fendre le ciel sur nos balais magique ou à dos d’hippogriffe, en explorant les coins secrets du château afin d’y rencontrer toutes sortes de secrets et de créatures magiques. On croise les doigts pour que le titre nous arrive bien cette année, et que la promesse de l’open-world soit aussi au rendez-vous.

Sonic Frontiers

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch Date de sortie : Courant 2022

C’est au tour du hérisson bleu de se mettre au monde ouvert avec Sonic Frontiers, le prochain gros titre en 3D de la franchise. Même si on ne connait pas encore les détails autour du titre, on sait qu’il marquera un tournant pour notre héros qui n’a pas toujours eu droit à de bonnes aventures en 3D.

On sait en tout cas qu’il y a encore beaucoup de travail pour les développeurs puisque le titre devait initialement sortir en 2021 pour les 30 ans de la mascotte de SEGA. En attendant, il y a toujours le second film pour patienter.

Star Ocean The Divine Force

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series Date de sortie : Courant 2022

A l’occasion de ses 25 ans, la licence a récemment annoncé un nouvel opus pour 2022 avec Star Ocean: The Divine Force. Si vous ne connaissez pas la franchise, on peut dire qu’il s’agit d’un JRPG space-opera où un groupe d’aventurier se retrouvent à explorer différentes planètes.

Ce sera apparemment ici le cas avec deux planètes marquant la dualité entre la science-fiction et la fantasy. De même que les deux héros, Raymond et Laeticia qui sont originaires chacun d’une des deux sphères. On imagine que cet opus gardera un côté action-RPG très prononcé mais il semble que l’exploration gagne bien plus en profondeur avec beaucoup de verticalité. Ce qui justifie même une nouvelle mécanique qui nous permet de voler.

Avatar: Frontiers of Pandora

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Amazon Luna – Google Stadia

: PC – PS5 – Xbox Series – Amazon Luna – Google Stadia Date de sortie : Courant 2022

Alors que le second film de James Cameron est attendu dans les salles obscures, la licence Avatar continue de susciter les attentes comme l’a montré l’annonce d’Avatar: Frontiers of Pandora. Avec ce monde ouvert, Ubisoft nous a montré la puissance de son moteur Snowdrop qui sera d’ailleurs également utilisé pour le remake de Splinter Cell.

Le titre cochera apparemment toutes les cases du rêve des fans de l’univers, à savoir incarner un Na’vi et explorer librement la planète Pandora. Avec la faune, la flore et les militaires, les dangers ne manqueront pas. Il faudra attendre encore pour avoir plus de détails sur le travail de Massive Entertainment.

Marvel’s Spider-Man 2

Plateformes : PS5

: PS5 Date de sortie : 2023

Bon, on ne sait encore rien de ce Marvel’s Spider-Man 2 en dehors de ce que sa première bande-annonce nous a révélé, mais nul doute qu’il devrait marquer l’année 2023 comme le premier opus a marqué son année de sortie, surtout avec deux Spidey à l’affiche.

On ne devrait cependant pas être totalement déboussolé par cet open-world étant donné que l’on retrouvera à nouveau la ville de New-York City, qui devrait être plus belle que jamais. Reste à voir si le terrain de jeu sera encore plus grand, même si le premier opus avait reproduit la ville avec une fidélité à saluer.

Redfall

Plateformes : PC et Xbox Series

: PC et Xbox Series Date de sortie : Courant 2022

Arkane, que ce soit les studios de Lyon ou Austin, est surtout connu pour ses excellents « Immersive Sim ». Avec Redfall, on part sur un jeu compétitif multijoueur à la Left 4 Dead dans l’univers des vampires.

Il sera question de prendre le contrôle d’un des 4 personnages du jeu, Jacon Boyer, Remi de la Rosa, Layla Ellison et Devinder Crousley, afin de stopper une armée de vampires ayant envahis la ville de Redfall. Ces derniers ont en plus occulté le soleil, plongeant ainsi la ville dans le noir total en permanence. On ne sait pas encore grand-chose du titre, mais on espère que ce modèle particulier ne fera pas commettre de grosses erreurs au studio habitué aux jeux solos.

Gothic Remake

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

Piranha Bytes sera déjà bien occupé cette année avec la sortie d’ELEX II, mais en coulisses, ça s’active également autour du remake du fameux Gothic, annoncé depuis déjà quelques années.

On a déjà eu une note d’intention pour ce remake de la part du studio, mais depuis, peu de nouvelles. Mais le studio a bien confirmé que le développement se poursuivait à son rythme, avec une équipe grandissante. On espère que ce remake fera à nouveau parler de lui une fois que ELEX II sera sorti, et qu’il deviendra la nouvelle priorité du studio.

Outcast 2

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

Annoncé par surprise lors du dixième anniversaire de THQ Nordic, Outcast 2: A New Beginning marque le retour d’une grande saga du jeu vidéo, que l’on avait plus vu depuis un bon bout de temps maintenant.

Cutter Slade sera de retour dans cette suite qui se déroulera dans un open-world sur Adelpha, que l’on pourra notamment parcourir en jetpack ou en planant. Il faudra alors libérer les locaux de l’esclavage en défouraillant du robot grâce à une arme que l’on pourra moduler à l’envie. Le titre semble être très ambitieux, et il nous tarde d’en découvrir le résultat.

Atomic Heart

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

Si le studio Mundfish est plutôt inconnu pour le moment, Atomic Heart ne manquera pas de les mettre en lumière. Cet open-world prend place dans un univers alternatif, où l’Union Soviétique règne en maître. On incarne alors un agent envoyé au sein d’un complexe de recherche, qui est victime d’une brèche de sécurité. Il faut alors calmer la situation et faire face à toutes les menaces pour éviter que les résultats de ces recherches parviennent à d’autres grandes puissances.

Sur la route, de nombreux robots et expérimentations viendront se frotter à des armes que l’on pourra crafter à l’envie, en assemblant diverses pièces que l’on trouvera un peu partout. Le titre jouera vraiment sur ce système de craft d’arsenal pour offrir une grande variété de jeu.

Crimson Desert

Plateformes : PC (et consoles, mais on ne sait pas lesquelles)

: PC (et consoles, mais on ne sait pas lesquelles) Date de sortie : Inconnue

Pearl Abyss devrait devenir un studio qui compte dans les prochaines années, et son titre le plus ambitieux n’est autre que Crimson Desert. D’abord orienté MMO, le titre s’est mué en Action-RPG solo, avec quelques éléments de coopération possibles.

Et la première chose que l’on remarque quand on jette un oeil aux trailers du jeu, c’est qu’on est en face d’un open-world immensément beau, à condition qu’un downgrade ne vienne pas gâcher la fête. Forcément, le framerate du jeu à l’air de faire grise mine à côté, mais ça se comprend quand on regarde ce monde colossal à explorer, avec un feeling qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler celui de The Witcher 3. On ne peut qu’espérer que Crimson Desert soit aussi réussi.

DokeV

Plateformes : PC (et consoles, mais on ne sait pas lesquelles)

: PC (et consoles, mais on ne sait pas lesquelles) Date de sortie : Inconnue

On reste chez Pearl Abyss mais avec un tout autre genre, puisque l’on plonge ici dans le monde très coloré de DokeV. Lui aussi devait être un MMO à la base avant de se réorienter vers du solo, et là aussi, on a diablement envie de se perdre dans cet open-world tout mignon.

Le jeu sera composé de plusieurs grandes villes à visiter, avec des moyens de locomotions très variés, que ce soit un skate ou une sorte de parapluie volant. On s’amusera à parcourir ce monde à la recherche des Dokébis, des créatures fantastiques qui protègent les humains, et qui sont mis en danger par une société sans foi ni loi. L’exploration semble donc être de mise, avec un monde à explorer afin de dénicher toutes ces créatures qui pourront ensuite venir nous aider.

Skull & Bones

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

Le développement de Skull & Bones n’est décidément pas de tout repos, et le jeu a eu droit à de nombreux reboots au cours de son existence. Il semblerait cependant qu’Ubisoft tienne enfin sa formule, ce qui permettrait au titre de viser une sortie pour la prochaine année fiscale, en croisant les doigts.

Selon les bruits de couloirs, le jeu nous entraînerait du côté de l’Océan Indien, entre Madagascar et le Mozambique, où l’on vivrait en tant que petit pirate jusqu’à forger notre gloire à coup de canons et de pillages. On parlerait également d’une carte qui serait évolutive, Ubisoft souhaitant prendre exemple sur ce qui se fait actuellement sur certains jeux multijoueur, à l’image de Fortnite. De quoi apporter un peu de renouvellement au fil des années, si tant est que le jeu sorte bien un jour.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Plateformes : Switch

: Switch Date de sortie : Inconnue

Le futur roi des open-world, c’est lui ? Tout porte à le croire quand on voit la qualité du premier The Legend of Zelda: Breath of the Wild, qui a complétement redistribué les cartes de l’open-world, et qui a instauré un nouveau standard.

Cette suite, dont on ignore encore le nom exact, modifiera en profondeur la topologie du Royaume d’Hyrule, puisque l’on pourra ici se balader d’îles en îles célestes. De quoi changer complétement l’approche de ce monde ouvert, et de nous le faire redécouvrir sous un tout nouveau jour, avec de nouvelles mécaniques de déplacement au programme, comme le fait de pouvoir « nager » sous terre. Le titre aura la lourde tâche de faire suite au premier épisode, désormais culte, mais on fait confiance à Nintendo pour de nouveau nous impressionner.

State of Decay 3

Plateformes : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

On attaque désormais la liste des open-world estampillés Microsoft, dont on ne sait rien ou presque. C’est notamment le cas de State of Decay 3, qui s’est montré en 2020, et depuis, silence radio.

Il faut dire que le travail sur State of Decay 2 n’était pas tout à fait terminé lors de l’annonce, et l’année 2021 étant ce qu’elle a été, avec la pandémie mondiale, on ne s’étonne pas trop de ne pas avoir de nouvelles du jeu. On sait simplement que l’on devrait y retrouver un grand monde ouvert infesté de zombies, probablement dans un contexte hivernal cette fois-ci si l’on se fie à la première bande-annonce.

The Outer Worlds 2

Plateformes : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

Après le rachat de Bethesda par Microsoft, la saga The Outer World a eu droit à l’annonce d’un deuxième opus, alors que le premier n’était sorti que depuis peu de temps.

Il faut croire que le constructeur croit fort en cette licence, malgré des retours pas forcément dithyrambiques, mais encourageants. On sait seulement que cette suite devrait conserver l’esprit du premier épisode, avec un humour pas si éloigné de ce que l’on pouvait retrouver dans la série Fallout. La première bande-annonce ne permet malheureusement pas de déduire autre chose, étant donné que le projet a démarré il y a très peu de temps.

Fable IV

Plateformes : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

On sent l’arlésienne venir avec Fable IV, un titre qui a été annoncé bien trop tôt. La saga va faire son grand retour avec un nouveau studio aux commandes, qui n’autre autre que Playground Games, à qui l’on doit les excellent Forza Horizon.

Difficile de dire ce qui nous attend dans ce nouvel épisode, qui n’a pas encore confirmé son titre officiel, et qui est encore bien loin de nous avoir montré une image de gameplay. On espère évidemment retrouver l’ambiance du premier épisode de cette saga d’action-RPG unique en son genre, avec un humour so british.

Avowed

Plateformes : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

Obsidian est décidément bien occupé à jongler entre ses RPG, puisque le studio prépare aussi Avowed, un monde ouvert en vue à la première personne dans l’univers de Pillars of Eternity.

Là aussi, c’est la grande inconnue contenant ce que le jeu nous réserve, si ce n’est que l’on devrait avoir droit à un titre similaire à The Elder Scrolls, avec, on espère la maîtrise des Pillars of Eternity. Tout ce que l’on a pu voir dans le premier teaser, ce que les combats à l’épée et la magie seront au coeur de l’action, et on imagine qu’un système de choix via des dialogues poussés viendront approfondir l’expérience.

The Elder Scrolls VI

Plateformes : PC – Xbox Series (pour ce qui est confirmé à l’heure actuelle)

: PC – Xbox Series (pour ce qui est confirmé à l’heure actuelle) Date de sortie : Inconnue

Sans doute le titre le plus lointain de cette liste, celui qu’on ne verra pas avant des années, et qui figurera sur nos listes de jeux attendus pendant encore quelques temps.

Pourtant, The Elder Scrolls VI a fait plus que jamais parler de lui cette année, mais pas pour son contenu. Le jeu était au coeur de toutes les interrogations concernant son potentiel statut d’exclusivité Xbox suite au rachat de Bethesda par Microsoft. Et puisque Starfield est bien une exclusivité, Phil Spencer et ses équipes ont bien fait comprendre que ce TES VI allait suivre le même chemin, sans pour autant le confirmer mot pour mot. Mais il y a fort à parier que ça soit bien le cas.