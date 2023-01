The Awakener: Risen

The Awakener: Risen est un jeu de rôle en monde ouvert développé par TANER GAME et édité par Gamera Games. Le titre prend place dans un univers médiéval fantastique au coeur d'une guerre entre les démons et les mortels. Celle-ci dure depuis des centaines d'années et il est désormais temps d'y mettre un terme. En tant que héros, vous allez devoir créer et personnaliser votre guerrier afin de combattre des démons et même des dragons. Il sera possible d'incarner différentes classes et le gameplay semble se rapprocher d'un Dragon's Dogma boosté aux hormones.