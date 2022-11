Accueil » Actualités » Infinity Nikki : Un jeu qui mêle exploration, fashion et open world, est annoncé sur PC, PlayStation et mobiles

En voilà un mélange des genres des plus étranges. Vous ne connaissez peut-être pas la licence des jeux Nikki, qui remporte pourtant un grand succès sur mobiles. Il s’agit de jeux qui rentrent dans la catégorie « style de vie », comprenez par-là que l’on contrôle des jeunes femmes à la pointe de la mode, avec des centaines de tenues à débloquer pour avoir le personnage le plus fashion. Un genre qui ne s’associe pas forcément au monde ouvert et au jeu d’aventure, encore moins sur consoles, et pourtant, Infinity Nikki prend ce pari.

Trouvez la bonne tenue pour partir à l’aventure

Infinity Nikki dévoile aujourd’hui une toute première vidéo assez impressionnante, pour un titre qui est décrit comme étant un « open-world dress-up adventure game », autrement dit un jeu porté sur la mode et le fashion, mais avec une dose d’aventure et de monde ouvert.

Le but du jeu sera visiblement d’explorer le monde de Miraland à l’aide du pouvoir des différentes tenues, un concept qui n’est pas sans rappeler Balan Wonderworld, sur le papier (on lui souhaite cependant un meilleur destin). Des combats seront présents, tout comme des épreuves de plateforme, pour un résultat qui est techniquement très propre, même si l’on devine qu’il s’agit d’une note d’intention plus que du vrai jeu.

C’est le studio chinois Papergames qui se lance de ce projet complexe, après nous avoir révélé il y a quelques jours un jeu d’un tout autre style, bien plus sombre mais tout aussi ambitieux, nommé Project: The Perceiver.

Aucune date n’a été annoncée, mais le jeu est prévu pour sortir sur PC, PS4, PS5, Android et iOS.