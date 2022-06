Dragon’s Dogma 2 est officiellement en développement chez Capcom

Après nous avoir fait une fausse surprise durant la dernière conférence en ligne de Capcom, Hideaki Itsuno nous a donné rendez-vous cette nuit pour nous parler de la licence Dragon’s Dogma. Après un mini-documentaire sur les coulisses du premier opus, l’annonce tant attendue est arrivée. Dragon’s Dogma 2 est une réalité.

Dragon’s Dogma 2 : le retour en force de Capcom dans le domaine du RPG Heroic Fantasy ?

Durant le rendez-vous numérique des 10 ans de Dragon’s Dogma, nous avons pu écouter Hideaki Itsuno, le directeur du jeu (et aussi des Devil May Cry) nous raconter son parcours et quelques coulisses du développement de l’Action-RPG.

Même si, à l’époque, le jeu n’avait pas rencontré le succès espéré, il s’est hissé parmi les meilleurs de sa catégorie auprès de nombreux fans. Il avait certes des défauts évidents, mais également un système de combat les plus riches en la matière et de très bonnes idées de gameplay comme le fait de grimper sur des monstres pour affaiblir des parties du corps. Le système de « pion », qui consistait à télécharger les personnages d’autres joueurs pour les intégrer à notre équipe, a également marqué les joueurs. Une façon pour Itsuno de garder la composante solo du jeu tout en connectant les aventuriers du monde entier.

L’annonce de Dragon’s Dogma 2 est une excellente nouvelle puisque nous aurons un titre qui aura appris de ses erreurs et qui bénéficiera probablement de l’excellent moteur graphique de Capcom : le RE Engine. Rappelons d’ailleurs qu’à l’époque, Ideaki Itsuno avait laissé entendre qu’avant le développement de Devil May Cry V, il avait hésité entre les nouvelles aventures de Dante et cette suite.

Dragon’s Dogma 2 est en développement et rassemble des vétérans ayant déjà travaillé sur le premier opus donc Daigo Ikeno et Kenichi Suzuki. Nous devrions avoir plus d’informations très prochainement.