Project: The Perceiver, le monde ouvert chinois dévoile du gameplay

On vous en parlait en novembre dernier, Project: The Perceiver fait partie de cette nouvelle génération de jeux chinois très prometteurs qui viennent titiller le marché des consoles de salon. Aujourd’hui, nous avons droit à un quarantaine de minutes de gameplay pour ce jeu d’action en monde ouvert entre Ghost of Tsushima et Sekiro.

Un open world avec plusieurs facettes

Si le trailer de Project: The Perceiver vous avait tapé dans l’œil, nous avons aujourd’hui droit à près de 47 minutes de gameplay en compagnie des développeurs chinois de 17ZHE Studio. L’occasion d’observer en temps réel le gameplay qui prend d’ailleurs place dans les décors de ce même trailer. Si vous comprenez l’anglais, vous pourrez aussi dénicher quelques informations sur le titre via les commentaires des membres du studio comme ses emprunts à l’histoire et à la culture chinoise.

L’open world semble toujours aussi prometteur grâce à ses graphismes, son ambiance et son système de combat dynamique et exigeant. On constate d’ailleurs quelques approximations sur ce dernier point malgré de sympathiques chorégraphies, toutefois on précise que le jeu est toujours en cours de développement. L’une des mécaniques intéressantes et que vous pourrez dénicher des masques qui vous permettront d’incarner différents guerriers avec différents styles de combat. Dans cette vidéo par exemple, le personnage de base possède des mouvements rapides et gracieux à l’épée tandis qu’un autre peut concentrer ses coups pour lancer des attaques puissantes.

Project: The Perceiver est pour l’instant prévu sur PS4 et PS5 sans aucune période de sortie annoncée.