Bleak Faith: Forsaken

Après une campagne Kickstarter réalisée en 2019, Bleak Faith s'inspire des Souls et de Shadow of Colossus pour offrir un monde interconnecté, sombre et étrange dans lequel on explore les derniers vestiges d'une civilisation pour y découvrir son histoire. L'Omnistructure a de quoi séduire mais attention aux différentes créatures qui peuplent ses terres. Le joueur pourra choisir une classe de départ et l'améliorer comme il le souhaite, mais certains choix se révéleront irréversibles. Notre guerrier sera ensuite mis à l'épreuve avec des boss mémorables mais sans pitié.