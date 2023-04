Sony rachète Firewalk Studios, qui rejoint l’écurie des PlayStation Studios

La famille PlayStation s’agrandit

Hermen Hulst, directeur des PlayStation Studios, a annoncé lui-même la nouvelle sur le PlayStation Blog, en rappelant que le studio travaille toujours sur son premier projet AAA orienté multijoueur, qui a été annoncé en 2021. On ignore encore le montant de ce rachat, ce qui est normal étant donné que le studio est relativement neuf.

Mais n’allez pas croire pour autant qu’il est dirigé par des jeunes pousses, puisque l’on retrouve à sa tête d’anciens développeurs qui ont fait leurs armes sur des jeux comme Destiny, Apex Legends ou encore Call of Duty. Autant dire que le genre du AAA multijoueur, ça les connait. Et ça tombe bien, puisque Sony chercher à renforcer sa stratégie autour des jeux service et ce studio va certainement aider à cela.

Rappelons que ce scénario a déjà eu lieu récemment avec le rachat de Haven Studios, géré par Jade Raymond, qui a été racheté peu de temps après avoir annoncé son premier projet en collaboration avec Sony. Les PlayStation Studios sont donc de plus en plus nombreux, mais on attend toujours de voir ce qu’ils nous préparent.