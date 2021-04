PlayStation annonce un partenariat avec Firewalk Studios pour un nouveau jeu AAA multijoueur

Un peu plus tôt dans la journée, on découvrait les propos de Jim Ryan, qui déclarait que la PS5 allait être la génération PlayStation possédant le plus d’exclusivités. Comme une manière de faire un clin d’oeil à cela, PlayStation dévoile aujourd’hui un nouveau partenariat avec Firewalk Studios pour la création d’une nouvelle licence orientée multijoueur.

Une nouvelle licence AAA en route

Firewalk Studios est composé d’anciens développeurs ayant oeuvré sur Destiny, BioShock Infinite, Apex Legends ou encore Call of Duty, et fait partie de l’entreprise ProbablyMonsters aux côtés de Cauldron Studios. L’équipe déclare travailler sur un nouveau jeu AAA qui proposera une expérience multijoueur inoubliable, sans plus de précisions pour le moment.

Tony Hsu, directeur de Firewalk Studios, déclare alors : « En tant que studio AAA nouvelle génération et membre de la famille ProbablyMonsters, nous avons réuni une équipe incroyable et hétérogène de talents qui ont à cœur de reproduire de tels moments. Nous sommes tous des passionnés de jeux, qu’il s’agisse d’y jouer ou de les créer. Nous avons un dicton chez Firewalk : avec une grande équipe, on fait un grand jeu. L’un découle tout naturellement de l’autre. »

On a pour le moment aucun autre indice sur le jeu en question, si ce n’est qu’il est conçu en collaboration avec PlayStation, et qu’il devrait donc débarquer au moins sur PS5.