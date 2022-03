Sony fait l’acquisition de Haven Studios, dirigé par Jade Raymond

Quand Hermen Hulst et Jim Ryan déclarait que les acquisitions de studios n’étaient pas terminé chez Sony, il fallait visiblement les prendre au sérieux. Après avoir dépensé quelques milliards afin de racheter Bungie, Sony annonce aujourd’hui avoir mis la main sur un tout nouveau studio, qui n’a pas encore sorti de jeu, puisqu’il s’agit du studio fondé récemment par la renommée Jade Raymond, à savoir Haven Studios.

Jade Raymond et ses équipes rejoignent PlayStation

Haven Studios avait déjà déclaré travailler en étroite collaboration avec PlayStation afin de produire un jeu « connecté », sans que l’on en sache plus pour le moment. Mais il faut croire que le projet plait déjà beaucoup aux pontes de PlayStation, puisque l’on apprend aujourd’hui l’acquisition du studio.

Hermen Hulst, directeur des PlayStation Studios, déclare alors :

« Nous avons commencé à travailler avec Jade et son équipe début 2021, alors que l’annonce de la création de Haven Studios était imminente. Dès le départ, nous avons été inspirés par la vision de Haven visant à réunir les joueurs au sein d’une expérience multijoueur positive et significative. Nous avions toute confiance en leur expertise créative et technique pour mener à bien un projet aussi ambitieux. Nous étions ravis d’investir dans cette aventure dont le but est de créer une nouvelle franchise originale pour PlayStation. »

Jade Raymond donne par la suite quelques indices sur le projet sur lequel ses équipes et elle travaillent actuellement :

« Notre première franchise pour PlayStation est sur le point d’offrir une expérience multijoueur AAA avec un monde en constante évolution centré sur la liberté, la passion et l’entrain afin de divertir les joueurs pendant des années. Aujourd’hui, l’équipe Haven entame une nouvelle étape de son aventure en rejoignant la famille PlayStation Studios. Le fait de travailler avec Hermen, Connie Booth et toute l’équipe de PlayStation l’an dernier a été un temps fort de notre carrière. SIE est un véritable soutien qui comprend tout à fait ce qu’est le processus créatif et ce qui fait un hit AAA. Ils nous ont donné carte blanche pour donner vie à notre projet audacieux et réaliser nos rêves. Nous sommes donc ravis de saisir cette opportunité de renforcer notre partenariat. »

On ignore encore la montant de cette acquisition, mais le plus étonnant, c’est de voir la confiance accordée au studio alors que son premier projet est encore à un stade peu avancé, étant donné que Haven Studios est encore jeune d’un an seulement.

On attend maintenant de voir à quoi ressemblera ce jeu multijoueur, qui sortira donc en exclusivité sur PS5.