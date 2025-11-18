Sony dévoile ses promotions pour le Black Friday, avec des réductions sur la PS5, le PS VR2 et les accessoires PlayStation
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Le Black Friday a commencé depuis environ 18 jours chez certains marchands qui ne semblent pas bien comprendre le concept de cette période de promotions, mais pour les autres, il est à nos portes. Comme chaque année, Sony dégainera des promotions exclusives le temps de quelques jours durant le Black Friday, et s’il faut s’attendre à des offres uniques chez certains revendeurs, le constructeur dévoile aujourd’hui les promotions qu’il compte mettre en place de manière officielle, et qui seront affichées sur son site.
Les réductions PS5 du Black Friday
À quelques jours du Black Friday, Sony a donc listé sur son PlayStation Blog les offres auxquelles il faut s’attendre, notamment sur PS5. Dans la plupart des cas, les packs PS seront vendus 100 € moins chers, et même 150 € de moins pour les packs PS5 édition numérique. La PS5 825 Go – Fortnite Flowering Chaos sera par exemple disponible au prix de vente conseillé de 349,99 €, contre 449,99 € pour la version 1 To. La PS5 Pro sera aussi concernée par ces promotions, avec en moyenne 100 € de moins à dépenser.
Pour ce qui est des accessoires, voici la liste des promotions dévoilées par Sony pour le Black Friday :
- 100 € de remise sur le PlayStation VR2
- 20 € de remise sur une sélection de DualSense jusqu’au 05/12 inclus
- 30 € de remise sur la DualSense Edge jusqu’au 12/12 inclus
- 20 € de remise sur le PlayStation Portal
- 20 € de remise sur les casques PlayStation Pulse Elite
- 30 € de remise sur les écouteurs Pulse Explore
Bien évidemment, certains jeux profiteront également de remises exceptionnelles, comme sur Astro Bot, God of War Ragnarok et Marvel’s Spider-Man 2, tandis que le PlayStation Plus sera 33% moins cher durant cette période, si vous prenez un abonnement de 12 mois. Ces promotions seront actives dès le 21 novembre sur de nombreux sites partenaires, ainsi que sur le site PlayStation Direct.
Cet article peut contenir des liens affiliés