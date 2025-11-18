Sony dévoile ses promotions pour le Black Friday, avec des réductions sur la PS5, le PS VR2 et les accessoires PlayStation

Les réductions PS5 du Black Friday

À quelques jours du Black Friday, Sony a donc listé sur son PlayStation Blog les offres auxquelles il faut s’attendre, notamment sur PS5. Dans la plupart des cas, les packs PS seront vendus 100 € moins chers, et même 150 € de moins pour les packs PS5 édition numérique. La PS5 825 Go – Fortnite Flowering Chaos sera par exemple disponible au prix de vente conseillé de 349,99 €, contre 449,99 € pour la version 1 To. La PS5 Pro sera aussi concernée par ces promotions, avec en moyenne 100 € de moins à dépenser.

Pour ce qui est des accessoires, voici la liste des promotions dévoilées par Sony pour le Black Friday :

100 € de remise sur le PlayStation VR2

20 € de remise sur une sélection de DualSense jusqu’au 05/12 inclus

30 € de remise sur la DualSense Edge jusqu’au 12/12 inclus

20 € de remise sur le PlayStation Portal

20 € de remise sur les casques PlayStation Pulse Elite

30 € de remise sur les écouteurs Pulse Explore

Bien évidemment, certains jeux profiteront également de remises exceptionnelles, comme sur Astro Bot, God of War Ragnarok et Marvel’s Spider-Man 2, tandis que le PlayStation Plus sera 33% moins cher durant cette période, si vous prenez un abonnement de 12 mois. Ces promotions seront actives dès le 21 novembre sur de nombreux sites partenaires, ainsi que sur le site PlayStation Direct.